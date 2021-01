Olginate. Contributo per le aziende danneggiate dalla seconda ondata di Covid

Un ristoro per chi ha subito un calo di fatturato superiore al 25%

Il sindaco Marco Passoni: “Se pur piccolo, riteniamo doveroso fornire il nostro supporto”

OLGINATE – Nei giorni scorsi l’amministrazione di Olginate ha completato le procedure necessarie per avviare l’iter di erogazione di un contributo in denaro a favore delle aziende olginatesi particolarmente danneggiate in questa lunga seconda ondata di Covid: “Avranno diritto a questo contributo tutte le attività con sede operativa in Olginate che nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno avuto un calo di fatturato superiore al 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e che sono state costrette ad un periodo di fermo attività, non solo sulla base del codice Ateco, secondo quanto stabilito dai vari decreti e Dpcm, ma anche in conseguenza di quarantena o isolamento obbligatorio per malattia personale o di un contatto stretto“.

“Con questa modalità speriamo di riuscire a dare un sostegno non solo alle attività più fortemente e palesemente danneggiate (bar, ristoranti, palestre, negozi di articoli non primari), ma anche a tutte quelle realtà fino ad oggi un po’ dimenticate dai ristori governativi, che se pure non sospese a livello legislativo hanno comunque dovuto chiudere a causa della malattia o, spesso, dei lunghi tempi di attesa per effettuare i tamponi – ha continuato il sindaco -. Il contributo, per il quale sono state stanziate risorse complessive pari a € 30.000, è stato attualmente fissato in € 400 per ognuno dei 4 mesi interessati, fino ad un massimo di € 1.600 per azienda. Questi importi potranno essere rivalutati, in relazione al numero di domande pervenute”. Nelle prossime settimane verrà inviata direttamente sulla PEC di ogni singola azienda la modulistica da compilare e trasmettere entro il 28/02/2021 per richiedere il contributo. Nel modulo (che sarà comunque anche pubblicato sul sito del Comune), le aziende interessate troveranno tutti gli specifici dettagli. “Siamo consapevoli che questo contributo non risolve e non annulla la difficile situazione delle imprese Olginatesi, ma riteniamo doveroso fornire il nostro supporto che, se pur piccolo, unito ad altre misure di sostegno attuate dal Governo, potrà rappresentare comunque un aiuto concreto – ha concluso Passoni -. Con l’augurio per tutti che arrivi presto il momento in cui ciascuno potrà ritornare all’esercizio della propria attività con serenità e stabilità”.

Il punto della situazione

“Finalmente da lunedì i nostri ragazzi delle superiori potranno tornare a scuola – un momento importante che il sindaco di Olginate Marco Passoni ha voluto sottolineare nel consueto punto della situazione settimanale -. Colgo l’occasione per ringraziare la Prefettura di Lecco per aver svolto un ottimo lavoro di coordinamento tra i vari attori in campo che ha portato a differenziare ingressi (8.00/9.40) e uscite (12.00/14.00) dei vari istituti e a nuovi orari del trasporto pubblico con corse aggiuntive. E’ possibile trovare i nuovi orari dei bus sul sito: www.leccotrasporti.it“.