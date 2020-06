Olginate. Dal 29 giugno al 7 agosto verranno attivati i centri estivi

Proposta in collaborazione con l’Impresa Sociale Girasole

“Vogliamo rispondere, almeno in parte, alle esigenze delle famiglie olginatesi”

OLGINATE – In collaborazione con l’Impresa Sociale Girasole, dal 29 giugno al 7 agosto verranno attivati i centri estivi, destinati ai bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e ai ragazzi della scuola media. La programmazione è in fase conclusiva, nei prossimi giorni sul sito comunale e sulla pagina Facebook verranno pubblicate tutte le informazioni. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle linee guida per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

“Ringrazio l’Oratorio San Giuseppe che, nonostante le difficoltà organizzative, è comunque riuscito a costruire una proposta estiva a supporto delle famiglie che, insieme ai centri estivi comunali, riuscirà almeno in parte a rispondere alle esigenze delle famiglie olginatesi” ha detto il sindaco Marco Passoni.

Visto il ritorno, seppur lento e con molte limitazioni, alla normalità vengono disattivati i due numeri di cellulare attivati durante il periodo di emergenza: il numero 366/6872199 per la prenotazione della spesa viene dismesso, mentre quello per le emergenze 339/4254425 verrà destinato a un altro servizio comunale.

Rimangono comunque attivi i numeri di telefono comunali per le informazioni: