Olginate del fare: “Troviamoci tutti insieme ad addobbare l’albero”

Sabato pomeriggio sul sagrato della chiesa parrocchiale

L’invito è aperto a tutti: nonni, nipoti, famiglie, giovani

OLGINATE – L’associazione Olginate del Fare organizza una serie di iniziative per il mese di dicembre. “Ritornare a ripopolare le vie del paese, camminare, salutarsi, scambiarsi due parole e condividere; sembrano concetti assurdi da dire eppure è cosi – raccontano dall’associazione -. Ci siamo chiusi in noi stessi, ci siamo chiusi in casa e stiamo spopolando le vie dei paesi. Per questo invitiamo tutti a ritrovarci per addobbare il grande albero di Natale posto sul sagrato della chiesa”.

L’invito è aperto a tutti: nonni, nipoti, famiglie, giovani… “Ritorniamo a fare qualcosa di bello ed emozionante; addobbiamo l’albero di Natale tutti insieme. L’appuntamento è sabato 7 dicembre alle 15.30 sul sagrato della chiesa S. Agnese”.

“Gli addobbi li mettiamo a disposizione noi, ma sentitevi liberi di portare ed appendere ciò che desiderate. L’appuntamento sarà arricchito dai ragazzi della compagnia teatrale ‘I Numero Zero’ che con la loro presenza con gli abiti di scena de ‘La Regina dei ghiacci’, coordineranno e aiuteranno per l’addobbo”.