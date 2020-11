Olginate. Dopo giorni difficili a causa del covid, oggi le nozze in municipio

Il sindaco Marco Passoni ha voluto condividere un segnale di speranza

OLGINATE – “Vorrei iniziare questo aggiornamento condividendo con voi quanto successo questa mattina”. Il sindaco di Olginate Marco Passoni, nel suo consueto punto della situazione sulla diffusione della pandemia in paese, ha voluto condividere con tutti i cittadini un momento di speranza in questo frangente particolarmente difficile per tutti.

“Ho celebrato il matrimonio di una coppia olginatese che ha vissuto un momento particolarmente delicato durante la prima ondata del Covid-19: lo sposo è stato intubato per parecchi giorni e le prospettive non erano delle migliori. Nonostante tutto, questa coppia è riuscita a superare questo momento e oggi hanno potuto coronare il loro sogno – racconta -. E’ il terzo matrimonio che celebro durante questa seconda ondata: nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante le restrizioni la vita continua ed è bello accogliere questi segni di speranza e fiducia nel futuro”.

I dati aggiornati ad oggi, sabato, parlano di 122 olginatesi positivi: una trentina sono guariti e tornati alla loro quotidianità: “In settimana sono riuscito a contattarne altri che sono ormai in via di guarigione e in attesa del secondo tampone. La maggior parte dei positivi olginatesi riesce a curarsi presso la propria abitazione e i pochi ricoverati stanno lottando con tenacia”.

In caso di necessità è attivo 24/7 il numero di emergenza 339/4256877: “Rinnovo l’invito ad adottare in qualsiasi momento della nostra quotidianità quegli accorgimenti che ci possono aiutare a contenere la diffusione del virus: mascherina indossata correttamente, igiene frequente delle mani, distanziamento, riduzione degli spostamenti nel rispetto dell’ultimo DPCM integrato con i vari chiarimenti della Prefettura e del Governo”.