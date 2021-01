Olginate. Dopo le festività continuano le iniziative in casa di riposo

Gli ospiti circondati dall’affetto della cittadinanza durante il Natale

Cartelloni e messaggi di auguri dalle scuole del paese. E poi l’arrivo di Babbo Natale e della Befana

OLGINATE – Dopo aver celebrato nel mese di dicembre i 100 anni della signora Rosa, nonostante le numerose restrizioni e procedure attuate a causa dell’emergenza covid, nella casa di riposo Don Luigi Gilardi di Olginate sono state diverse le iniziative organizzate dal servizio socio-animativo, in collaborazione con tutto il personale, per festeggiare l’arrivo del Natale e del nuovo anno.

Oltre alla tradizionale tombola, accompagnata da gustose fette di pandoro e di panettone, immancabili durante le festività natalizie, agli ospiti sono stati mostrati, proiettati su grande

schermo, i moltissimi videomessaggi di auguri e di affetto che per l’occasione gli sono stati

indirizzati dai familiari e dal territorio. Il progetto, che ha portato alla creazione di un

cortometraggio che riuniva tutti questi messaggi, aveva come intento quello di mostrare agli ospiti della struttura che, a dispetto della distanza creata dal virus, nessuna delle persone che solitamente durante le feste di Natale affollava la casa di riposo aveva smesso di pensarli e di essergli vicini con il cuore.

Oltre al sindaco di Olginate Marco Passoni e al parroco don Matteo Gignoli, accompagnato dai bambini dell’oratorio, anche il coro parrocchiale, il gruppo chitarre Auser sezione di Olginate, i bambini della scuola dell’infanzia Charlie Chaplin e le volontarie della casa di riposo hanno aderito all’iniziativa, che ha creato una generale commozione tra gli ospiti. Non sono stati da meno i ragazzi della scuola media G. Carducci con i loro cartelloni colorati colmi delle loro firme e i bambini della scuola primaria Rodari che hanno consegnato i loro splendidi disegni e messaggi al cancello della struttura salutando gli ospiti che li attendevano entusiasti alle vetrate.

Per salutare definitivamente il 2020 e guardare con speranza a questo nuovo anno, a tutti gli ospiti è stata data la possibilità di vivere un rito propiziatorio esprimendo un loro desiderio e gettandolo all’interno di un vero e proprio pozzo dei desideri, creato ad hoc per la circostanza e che custodirà tutti i desideri sino all’anno venturo. Il 2021 è stato quindi accolto tra coriandoli e applausi.

Le occasioni per sorridere non sono certo finite qui, infatti l’arrivo il 6 gennaio di una befana mascherata e nasuta ha lasciato tutti gli ospiti sorpresi e hanno potuto gustare insieme a lei una buona cioccolata calda con panna, dolcetti e caramelle. Oltre alle videochiamate ai famigliari degli ospiti, attualmente impossibilitati a fare visita ai loro cari fisicamente, continuano senza sosta gli appuntamenti ricreativi che accompagneranno il mese di gennaio. Gli ospiti della struttura hanno potuto seguire in streaming la Santa Messa in onore di Santa Agnese, patrona di Olginate e, a fine mese, parteciperanno al falò virtuale della Giubiana in attesa dell’arrivo del Carnevale.