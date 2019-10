Olginate e bilancio partecipato: “Giardino stupidero” il progetto più votato

“E’ stata una sfida e siamo contenti di come è andata”

16 progetti presentati e 151 votanti: la proclamazione del vincitore

OLGINATE – “Il giardino stupidero” presentato dall’associazione Isola della Stupidera, è questo il progetto scelto dai cittadini di Olginate nell’ambito del primo bilancio partecipato.

Sono state 16 le proposte presentate tra il 20 marzo e il 10 maggio scorsi per un costo di realizzazione compreso tra i 3.000 e i 10.000 euro. 13 sono state giudicate fattibili dagli uffici comunali e proprio tra queste hanno potuto votare i cittadini tra giugno e luglio. 151 le schede valide e il progetto dell’Isola della Stupidera si è piazzato al primo posto con 87 preferenze.

Il progetto, nell’ambito della riattivazione dell’ex scuola di Capiate dove è stato creato lo Spazzio Stupidero, prevede il miglioramento dello spazio esterno per favorire momenti di aggregazione sociale con particolare attenzione al rapporto tra generazioni diverse. Il progetto prevede il miglioramento di tre differenti aree del giardino: spazio per bambini da 0 a 6 anni; area giovanissimi e spazio famiglie. Il progetto ha un costo stimato di 4.500 euro con un contributo di 500 euro offerto dal proponente.

“E’ stata una sfida e siamo contenti del numero di progetti presentato – ha detto il sindaco Passoni durante il consiglio comunale di ieri, lunedì -. E’ una iniziativa che porteremo avanti anche in futuro e stiamo studiando un nuovo modo di votazione on-line”.

“Ci tenevamo davvero tanto. Siamo una realtà piccola che si occupa dei piccoli e vi ringrazio a nome di tutti i bambini – ha detto Alessandra Maggi, la presidente dell’associazione -. Noi scommettiamo sul rapporto tra le generazioni e siamo contenti che ci siano adulti che hanno ancora voglia di credere che sia possibile guardare i piccoli pensando che loro sono effettivamente il nostro futuro”.

Al secondo posto si è classificato il progetto dell’associazione “Olginate si cambia” “Aspettando l’autobus in sicurezza” che, ha fatto sapere il sindaco, potrà essere realizzato con i soldi avanzati nel ambito del bilancio partecipato e, soprattutto, se andrà a buon fine la partecipazione a un bando provinciale in scadenza il 15 di ottobre.