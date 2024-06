Olginate e Valgreghentino: dopo i lavori dell’acquedotto, ripristinati gli asfalti

Le opere di ripristino svolte da Lario Reti Holding

I lavori, del valore di 210 mila euro, sono stati finanziati dal fondo PNRR

OLGINATE / VALGREGHENTINO – Terminate le opere di ripristino degli asfalti a seguito dei lavori di rifacimento della rete di acquedotto eseguiti da Lario Reti Holding nei comuni di Olginate e Valgreghentino. L’intervento, che ha interessato le vie Ronco Praderigo, Promessi Sposi, Diligenza e Postale Vecchia nel comune di Olginate e via Kennedy a Valgreghentino, aveva come obiettivo principale l’ottimizzazione e riduzione delle perdite della rete idrica.

I lavori hanno avuto come ulteriore scopo la riqualificazione della rete di acquedotto, garantendo un miglioramento complessivo delle infrastrutture idriche della zona andando esclusivamente a sostituire quelle esistenti senza la necessità di posare nuove parti di rete. Il progetto di miglioramento delle reti acquedottistiche, per i soli lavori in via Postale Vecchia e via Diligenza, è stato finanziato completamente dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR. I lavori di scavo e sostituzione della rete, dal valore complessivo di 210 mila euro, avevano preso il via ad ottobre 2022.

Dopo un periodo di tempo necessario all’assestamento del fondo stradale, ad aprile 2024 sono iniziate le opere riguardanti i ripristini degli asfalti, terminate per la prima parte proprio la scorsa settimana. Una seconda parte di ripristini, riguardante via Diligenza e via Postale verranno, invece, verranno eseguiti durante l’estate.