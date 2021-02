Oltre a maschere colorate e divertenti, tanti cuoricini e frasi affettuose

Una sana risata per affrontare questo periodo difficile

OLGINATE – L’amore è nell’aria per i festeggiamenti di carnevale alla Casa di Riposo Don Gilardi di Olginate. Quest’anno Il servizio socio-animativo ha pensato una festa a tema San Valentino per colorare il periodo carnevalesco in Rsa. Oltre a maschere colorate e divertenti, tanti cuoricini e frasi affettuose hanno riempito la casa di riposo.

Per festeggiare l’arrivo di questo carnevale le animatrici, supportate dagli altri operatori, hanno vestito i panni di cupido, indossando enormi cuori rossi e bianche ali e hanno portato a tutti gli ospiti delle vere e proprie frecce dell’amore con le quali fare centro nel bersaglio creato per l’occasione, “la scatola dell’amore” arricchita dalla parola “ti amo” in tutte le lingue del mondo. Non soltanto coloro che hanno accumulato più punteggio nel divertente gioco, ma tutti gli ospiti hanno potuto gustare le tradizionali Bugie di carnevale con zucchero a velo e, travestiti di tutto punto, fare un ritratto fotografico nelle varie cornici da selfie create realizzate ad hoc.

Dolci appetitosi, giochi e Raffaella Carrà come colonna sonora per dei festeggiamenti che hanno divertito tutti gli ospiti della struttura e strappato grandi risate, perché come si suol dire “a carnevale ogni scherzo vale” e quale modo migliore di fare una sana risata per affrontare questo periodo?