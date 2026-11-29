Mattinata di interventi sul torrente Aspide per prevenire il rischio idrogeologico: rimossi piante, rovi e detriti

In campo la Protezione Civile di Olginate insieme alle squadre di Pasturo, Ballabio, Cortenova, Bulciago, Merate e Valgreghentino

OLGINATE – Circa 40 volontari della Protezione Civile sono stati impegnati dall’alba di ieri, sabato 28 novembre, nella manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza idraulica del torrente Aspide e dei suoi affluenti. L’intervento fa parte nell’ambito del progetto “Fiumi Sicuri 2026“, la campagna promossa e finanziata dalla Provincia di Lecco per sostenere i comuni e i gruppi di volontariato nelle attività addestrative e di prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio provinciale.

Le operazioni sono iniziate alle prime luci dell’alba, alle 6.30. Le donne e gli uomini del gruppo comunale di Protezione Civile di Olginate hanno operato con il supporto delle squadre provenienti dai gruppi comunali di Pasturo, Ballabio, Cortenova, Bulciago, Merate e Valgreghentino.

Dopo il ritrovo in frazione Cabenaglia, nel cuore della Valle dell’Aspide, e un briefing operativo iniziale per la suddivisione delle squadre, gli operatori si sono distribuiti su tre differenti scenari lavorando ininterrottamente fino alle 13.

L’esercitazione ha permesso di risolvere diverse criticità idrauliche accumulate lungo l’asta torrentizia. Sono state così rimosse numerose piante schiantate nell’alveo, ramaglie, arbusti infestanti e fitti accumuli di rovi che ostruivano il regolare deflusso delle acque.

In alcuni tratti particolarmente compromessi, piccole frane e smottamenti avevano deviato il corso d’acqua, riversando l’acqua lungo le mulattiere e i sentieri circostanti. Grazie al lavoro manuale svolto con pale e picconi, i volontari hanno rimosso i detriti e riportato il torrente nel suo alveo naturale.

Tutte le operazioni sono state condotte con la massima cura per l’ecosistema locale, adottando accorgimenti specifici per salvaguardare la fauna ittica presente nel torrente. Al termine dell’esercitazione, dopo la raccolta delle attrezzature e la verifica finale delle aree interessate dall’intervento, tutti i partecipanti si sono ritrovati per il pranzo comunitario. Al momento conviviale ha preso parte anche il sindaco di Olginate, Marco Passoni, per portare il saluto dell’amministrazione comunale a tutti gli operatori intervenuti.

Il coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile di Olginate, Gianluigi Secchi, insieme all’assessore comunale alla Protezione Civile, Pietro Valsecchi, esprimono un sentito ringraziamento alla Provincia di Lecco. Ente che rende possibili queste iniziative non solo attraverso il sostegno economico, ma anche grazie al supporto tecnico e operativo dei propri uffici.

Un ringraziamento va inoltre all’Ufficio Tecnico del comune di Olginate per l’affiancamento nella gestione e nell’organizzazione della parte burocratica e autorizzativa, oltre a tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile che hanno dedicato la giornata alla tutela del territorio.

Dopo la pausa invernale dedicata alla pianificazione, i lavori lungo questo stesso tratto dell’Aspide riprenderanno in primavera per prevenire i rischi legati alle piogge intense sempre più frequenti.