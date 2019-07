Olginate, Garlate e Valgreghentino sono più belli grazie ai ragazzi di Util’estate

Si è concluso questa mattina il progetto Util’estate

Consegnati i riconoscimenti ai 12 ragazzi che hanno partecipato

OLGINATE – Si è chiusa con una piccola cerimonia di premiazione l’esperienza di Util’estate che quest’anno ha visto impegnati 12 ragazzi dei comuni di Olginate, Garlate e Valgreghentino.

Tre settimane fa l’avvio del progetto proprio da Valgreghentino: seguiti dagli educatori della Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia, con il prezioso aiuto di Stefano, professionista della street art, i ragazzi hanno abbellito alcune zone dei tre paesi seguendo un temi ben precisi.

Util’Estate, progetto realizzato all’interno di Workstation 2.0 di Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, ha visto impegnati ragazzi e ragazze tra i 15 e i 19.

Questa mattina, venerdì, si è svolta la giornata conclusiva che ha visto anche la partecipazione dell’associazione Sbanda Brianza, con alcune dimostrazioni di long board, e dei ragazzi del progetto “Batti il cinque”.

“Il lavoro che avete svolto rappresenta un piccolo passo verso una comunità che collabora – ha detto l’assessore olginatese Paola Viganò -. Credo che sia stata un’esperienza importante. Mi preme infine riportare i commenti positivi della gente, giovani e meno giovani, che hanno apprezzato il tocco di colore che avete dato al lungolago”.

“Condivido i ringraziamenti alla Comunità Montana, alla Cooperativa La Vecchia Quercia e all’associazione Sbanda Brianza – ha detto Elena Pirola, consigliere comunale di Valgreghentino delegato alle politiche giovanili -. Spero vi siate divertiti e che ripeterete in futuro l’esperienza”.

“Grazie per il bellissimo murales che avete realizzato a Garlate – ha detto l’assessore Diana Nava -. Credo che l’opera riesca a racchiudere l’essenza del nostro paese. Il parco dove avete realizzato la vostra opera d’arte verrà presto rifatto e credo che il vostro lavoro sarà un ottimo punto di partenza”.

I ragazzi hanno parlato di “un’esperienza utile a farci interagire con le persone, in questi giorni abbiamo potuto capire come si lavora in gruppo”.

Alice Ponzoni e Terry Amoriello della Vecchia Quercia hanno letto ai ragazzi la poesia “Se non puoi essere” prima di consegnare ai ragazzi l’attestato e un buono da spendere in alcuni esercizi del territorio.