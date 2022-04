Olginate. Grazie a un’idea dei bambini il Piedibus diventa Pulitobus

Lezioni di cittadinanza attiva nel tragitto casa-scuola

I bimbi del piedibus mentre vanno a scuola si impegnano a tener pulito il paese

OLGINATE – “I bambini ti spiazzano sempre… perché l’idea è nata proprio da loro, che ogni giorno camminando sulle linee del Piedibus vedevano cartacce, mozziconi, cacche di cane e rifiuti di ogni genere sul percorso”.

L’associazione di Olginate ha voluto condividere una iniziativa nata un paio di mesi fa proprio dai bambini che hanno iniziato per gioco a contare i rifiuti sul percorso e poi, dotati di maggior senso civico di molti adulti, hanno chiesto agli accompagnatori di poterli raccogliere. Gli accompagnatori non si sono tirati indietro, concordando sull’importanza di passare ai più piccoli il messaggio del rispetto dell’ambiente e del bene comune attraverso azioni concrete e piccoli gesti quotidiani.

“Così è nata l’iniziativa, che è stata chiamata Pulitobus, che da oltre un mese e mezzo vede protagonisti bambini e accompagnatori del Piedibu. Una volta alla settimana, il giovedì o il venerdì, sul percorso di andata, ci si munisce di sacchi, pinze e guanti. I bambini segnalano il rifiuto, gli accompagnatori lo raccolgono o mettono la bandierina in caso di “mina” sul percorso. E si arriva a scuola (a volte un po’ in ritardo, perché i bambini sono super osservatori e segnalano ogni minimo rifiuto che vedono) con sacchi pieni, a volte con rifiuti “speciali”, che mai ci si aspetterebbe di trovare sul marciapiede”.

Il rifiuto più strano? Un grande osso, che i bambini hanno assicurato essere di dinosauro. Il rifiuto più abbondante? Sicuramente mozziconi di sigaretta, a centinaia ogni volta sul percorso. Il rifiuto più triste? Una bicicletta da bambina: perché non regalarla, si sono chiesti i bambini, anziché abbandonarla sul marciapiede? Il rifiuto più puzzolente? Sicuramente le cacche dei cani, soprattutto se te le ritrovi sotto la scarpa e devi

trascorrere tutto il giorno a scuola. E poi cerchioni di auto, bottiglie di tutti i tipi, persino

pizze ancora intere.

“Il giorno del Pulitobus, il Piedibus diventa un gioco, e quello che per qualche adulto pare così difficile (tenere pulito il proprio paese), per i bambini diventa un’occasione anche divertente per insegnare a noi adulti le basi dell’educazione civica. Con la speranza che

l’esempio dei bambini scoraggi prima o poi comportamenti incivili che rendono brutto il nostro paese. Durante il Piedibus però il tempo è limitato. E qualche volta si arriva a scuola anche un po’ in ritardo…”.

E’ anche per questo motivo che il Piedibus aderisce e partecipa alla Giornata del Verde Pulito, sabato 23 aprile, organizzata dal Comune di Olginate. Insieme ad altre associazioni e gruppi del paese dalle 9 alle 11.30, partenza dalla scuola Rodari, i bambini avranno infatti questa volta la possibilità di utilizzare quelle divertentissime e “ambite” pinze per rifiuti, ma che la mattina logicamente devono tenere gli accompagnatori… e anche una divertente “Caccia alla cacca”.

“Il 23 aprile quindi aspettiamo tutti i bambini del Piedibus, ma anche i loro genitori, per dare un segno di responsabilità che prima o poi, ci auguriamo, scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado del nostro paese. Con l’obiettivo che queste iniziative possano da una parte trasmettere in un contesto ludico la cura e il rispetto per il territorio in cui viviamo e che dall’altra inducano qualche adulto ad essere semplicemente più educato. Chi deturpa l’ambiente probabilmente non ha imparato a prendersene cura da bambino o, peggio, l’ha dimenticato crescendo. Noi siamo sicuri che i bambini del Piedibus saranno dei futuri cittadini attivi sicuramente più responsabili

di tanti adulti di oggi”.