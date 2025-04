Olginate. I cartelli anti gioco scatenano la polemica. La replica del sindaco

I cartelli che vietano il gioco del pallone e gli schiamazzi apparsi in centro hanno sollevato una rumorosa polemica, ripresa anche a livello nazionale

Passoni definisce la vicenda surreale: “Amministrare vuol dire tutelare i diritti di tutti, anche con scelte forti ed impopolari”

OLGINATE – “La quiete e il decoro sono diritto di tutti. Sono vietati gli schiamazzi, il gioco del pallone e i giochi rumorosi in genere”. I cartelli affissi nei giorni scorsi in Piazza Garibaldi e in via Campagnona, davanti alle scuole, che vietano schiamazzi e giochi rumorosi hanno scatenato una polemica – ripresa anche a livello nazionale -contro l’amministrazione comunale, che il sindaco Marco Passoni ha voluto chiarire.

Nella lunga nota, il primo cittadino ricorda innanzitutto come ‘amministrare significa tutelare i cittadini, anche attraverso scelte forte e impopolari’.

“Non ricordo che il Comune di Olginate sia mai finito sulla stampa nazionale per parlare di tutte le risorse e di tutti i progetti che dedichiamo al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Non ricordo di essere mai stato contattato da una giornalista, escluse le testate locali, per parlare della nuova mensa, della nuova palestra, della riqualificazione del Lungo Lago e dei suoi parchi gioco. Non ricordo titoli roboanti riguardanti le attività delle nostre Scuole e Associazioni dedicate al mondo dei più piccoli. Ma è bastato un cartello, poco più grande di un A4, per scatenare un putiferio e un’ondata di fango che non ci meritiamo. E tutto perché? Perché stiamo cercando di regolamentare una situazione che non vogliamo sfugga di mano, in una piazza dove circolano auto, seppure poche, e che si apre direttamente su una strada”.

“Anche noi abbiamo figli e conosciamo bene il valore sociale ed educativo del giocare insieme e dello stare all’aperto. Anche noi siamo stati bambini e ne abbiamo combinate di cotte e di crude, ma eravamo circondati da adulti in grado di aiutarci a comprendere quando stavamo magari esagerando. Amministrare significa tutelare tutti i cittadini, anche attraverso scelte forti e a volte impopolari, che oggi si rendono purtroppo necessarie dato che a volte il buon senso sembra essersi smarrito”.

“Il cartello incriminato – precisa Passoni – si è reso necessario per potere sanzionare solo chi – bambino, ragazzo o adulto – eccederà nei comportamenti che andranno oltre la civile convivenza tra cittadini. Cerchiamo poi di non mescolare gli argomenti. Siamo consapevoli anche noi del problema dello spaccio nella zona a lago (già più volte segnalato alle autorità sovracomunali competenti) e insieme alle forze dell’ordine cerchiamo quotidianamente – con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione e con le leggi che, purtroppo, non sono dalla nostra (basta leggere l’ultimo arresto che ha visto scarcerati due spacciatori il giorno successivo) – di monitorare e reprimere il fenomeno dello spaccio. Piaga che sarebbe di facile soluzione se il consumo di droga diminuisse drasticamente: purtroppo però assistiamo a un continuo viavai non solo di ragazzi, ma anche e soprattutto di adulti (spesso con famiglia) che quotidianamente si recano a lago per rifornirsi della dose personale”.

“Siamo veramente esterrefatti dal polverone sollevato da un post su Facebook, quando in realtà sarebbe bastata una chiamata o una chiacchierata a quattr’occhi per comprendere la situazione e capire che Olginate è sempre stato, è e continuerà a essere un Comune che mette i cittadini più piccoli al primo posto. Un Comune che offre opportunità e progetti per tutti. Un Comune che, oltre a quanto già esiste, sta progettando nuovi spazi e luoghi di aggregazione per piccoli e giovani. Un Comune fatto di Persone che credono nei valori del dialogo, del rispetto e della comprensione reciproca”.