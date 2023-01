Olginate, i festeggiamenti per l’Epifania con fiaccolata e Re Magi

La processione luminosa è partita da Consonno

In paese al gruppo si sono aggiunti i Re Magi. I festeggiamenti sono poi proseguiti in chiesa e in oratorio

OLGINATE – Anche a Olginate sono arrivati i Re Magi, e a illuminare le vie del paese per l’occasione ha preso vita una fiaccolata. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 gennaio, il ritrovo dei cittadini per salire a Consonno, da cui poi tutti sono scesi in processione portando tante piccole luci. All’ingresso del paese, intorno alle 18.30, si sono uniti al gruppo anche i Re Magi, per andare in chiesa insieme al resto dei partecipanti. I festeggiamenti per l’Epifania, che ‘tutte le feste si porta via’, sono proseguiti con ragazzi e famiglie in oratorio.