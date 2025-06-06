Olginate. I ragazzi delle medie salutano la fine dell’anno con un momento di riflessione

Condivisione, festa e tre poesie dedicate a tutti i bambini che soffrono

“C’è la necessità che ognuno di noi diventi portatore di una cultura di pace”

OLGINATE – Un momento di condivisione e festa per l’ultimo giorno di scuola alla primaria di secondo grado di Olginate. Tutte le classi hanno partecipato a un momento di riflessione sulla situazione nel mondo attraverso la lettura di tre poesie: una sui bambini di Gaza, una sui bambini dell’Ucraina e una sui bambini del Mondo che soffrono.

“L’intento era quello di far capire ai ragazzi che la realtà che vivono quotidianamente non è da dare per scontata e non è nemmeno di tutti e per tutti i bambini e ragazzi nel mondo – hanno spiegato le insegnanti -. C’è la necessità che ognuno di noi diventi portatore di una cultura di pace affinché queste differenze non ci siano più”.

Quindi è stato creato un grande girotondo simbolo di fratellanza e unione. Musica e premiazioni di concorsi scolastici hanno preceduto il tradizionale momento di saluto dedicato ai ragazzi di terza. Tra gli alunni delle attuali seconde sono stati scelti dai compagni i nuovi tutor (tre per ogni classe) che l’anno prossimo avranno il compito di aiutare i ragazzi di prima nel passaggio alla nuova realtà scolastica.

Il saluto del dirigente Gianfranco Restivo è stato l’ultimo momento ufficiale prima del “rompete le righe” vissuto tra abbracci e pianti.