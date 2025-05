Olginate. I ragazzi delle medie “Sulle ali dei sogni”, serata finale del concorso di poesia

Martedì sera premiati i cinque vincitori del concorso promosso da scuola, biblioteca e comune

Avvicinare gli studenti alla poesia, forma d’arte che permette di esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni

OLGINATE – Serata di premiazione, quella di martedì, del Concorso di poesia “Sulle ali dei sogni”, tema che si lega al percorso seguito durante il corso dell’anno dagli studenti della scuola secondaria di 1° grado di Olginate e dell’istituto comprensivo di Olginate.

Il concorso, organizzato dai docenti del dipartimento di lettere e di musica, era alla sua 2^ edizione ed è stato promosso in collaborazione con la biblioteca e il comune di Olginate. E proprio la biblioteca è stata il teatro dell’evento finale che ha chiamato a raccolta 18 alunni delle classi prime e seconde selezionati da due diverse giurie, una interna alla scuola e l’altra appartenente a comune e biblioteca.

Il concorso vuole avvicinare i ragazzi alla poesia, una forma d’arte che permette di esprimere, attraverso le parole, i propri pensieri e le proprie emozioni. Durante la serata sono stati decretati i cinque vincitori:

Carpe diem – Greta Butti Vivere un sogno o sognare una vita? – Vittorio Emanuele Brambilla Nel mondo dei sogni – Ambra Kinkaj Il sogno è un mondo – Manuel Vitale Scappare sognando – Veronica Cattaneo

C’è stato spazio anche per tre poesie fuori concorso scritte da tre alunne straniere, una in lingua inglese, una in spagnolo e uno in rumeno. Infine un attestato con un piccolo pensiero è stato donato a tutti i 18 ragazzi finalisti. Particolarmente soddisfatto il dirigente Gianfranco Restivo; un plauso anche a quattro alunne del gruppo musicale che hanno accompagnato la lettura delle poesie creando una atmosfera particolarmente suggestiva.

Presenti anche il sindaco Marco Passoni e l’assessore alla cultura Roberta Valsecchi che hanno sottolineato la bella collaborazione tra scuola e biblioteca, oltre all’importanza della poesia come mezzo di espressione, in un mondo dove il valore della parola ha un posto sempre più trascurato.