Olginate. I volontari della Protezione Civile liberano l’alzaia da una pianta caduta

Intervento di pulizia dei rifiuti nella zona industriale per i volontari del gruppo Cittadinanza Attiva

“Due forme diverse di attività di volontariato, grazie a tutti per la disponibilità”

OLGINATE – Nella serata di venerdì scorso i volontari della Protezione Civile di Olginate sono intervenuti lungo l’alzaia per la rimozione di un albero abbattuto dal maltempo. Sabato mattina, invece, il gruppo di Cittadinanza Attiva si è prodigato per un intervento di pulizia nella zona industriale del paese, in via Libero Grassi.

“La zona è stata ripulita dal pattume incontrollabile lasciato da chi si dimentica che abitiamo tutti in un unico pianeta – hanno detto dal comune di Olginate -. Due forme diverse di attività di volontariato che sonouna ricchezza importante per il nostro paese. Grazie a tutti i volontari per la disponibilità. Le porte per queste attività sono sempre aperte a chi volesse offrire un po’ del suo tempo alla comunità”.