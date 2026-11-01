Olginate, il Centro Amico festeggia 25 anni: una serata dedicata all’accoglienza e alla solidarietà

La Caritas parrocchiale celebra il traguardo con un incontro pubblico in programma lunedì 9 novembre alla Sala Monsignor Colombo

Tre testimonianze per raccontare esperienze e percorsi di accoglienza

OLGINATE – Venticinque anni di presenza sul territorio, di impegno solidale e di attenzione verso chi si trova in una situazione di difficoltà. Il Centro Amico – Caritas Parrocchiale di Olginate si prepara a celebrare il proprio venticinquesimo anniversario (2001-2026) con un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà la serata-conferenza dal titolo “Centro Amico: una porta aperta all’accoglienza”, in programma lunedì 9 novembre alle 21 nella Sala Monsignor Colombo di Olginate.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire il tema dell’accoglienza attraverso le esperienze di tre persone impegnate in diversi ambiti della solidarietà e del sostegno alle persone più fragili.

Interverranno Giovanna Marelli, responsabile della Caritas della zona III di Lecco, Angela Missaglia, responsabile dell’accoglienza presso il COE di Barzio, e Yusuphe Diatta, membro dello staff di terra di ResQ-People Saving People, organizzazione impegnata nel soccorso e nell’assistenza alle persone migranti.

Tre testimonianze che permetteranno di conoscere da vicino realtà e modalità differenti di impegno, accomunate dalla volontà di offrire ascolto, supporto e accoglienza a chi ne ha bisogno.

Il venticinquesimo anniversario rappresenta per il Centro Amico un’occasione non soltanto per ripercorrere il cammino compiuto dal 2001 a oggi, ma anche per rinnovare il proprio impegno all’interno della comunità olginatese e sensibilizzare i cittadini sui temi della solidarietà e dell’attenzione verso gli altri.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 8 novembre, con la Messa delle 11, durante la quale verrà conferito il mandato agli operatori Caritas. In occasione delle celebrazioni sarà inoltre allestito, dopo ogni funzione religiosa, un banco solidale a sostegno delle attività della Caritas.

La serata di lunedì 9 novembre è aperta a tutta la cittadinanza.