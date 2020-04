Olginate. Punto sull’emergenza: buoni spesa e computer per gli studenti

Stabile a 42 il numero dei contagiati

In arrivo altre mascherine, distribuzione porta a porta

OLGINATE – Il sindaco di Olginate Marco Passoni ieri, giovedì, ha fatto il punto della situazione in paese. Se da un lato i numeri parlano di un assestamento dei contagiati (42 i cittadini risultati positivi al tampone), dall’altro c’è un grande lavoro dell’amministrazione, supportata dai volontari, per cercare di dare risposte ai cittadini.

Nelle giornata di mercoledì è stata distribuita la prima tranche di buoni spesa acquistati dal comune tramite i fondi pervenuti ai sensi dell’Ordinanza di protezione civile. Sono stati ammessi al beneficio 69 nuclei famigliari che hanno autocertificato il possesso dei requisiti stabiliti dal bando. “Altri 25 nuclei famigliari, che hanno presentato la propria situazione di difficoltà al servizio sociale pur non rientrando nelle caratteristiche indicate dal bando (ovvero una riduzione del reddito netto per il mese di aprile chiaramente riconducibile all’emergenza Covid, quale ad es. la chiusura temporanea di aziende e attività commerciali, cassa integrazione ecc…) sono stati supportati attraverso la consegna a domicilio della spesa solidale recuperata dai volontari presso i negozi del paese” ha detto il sindaco.

“A questa prima iniziativa di sostegno concreto ai cittadini in difficoltà continuiamo ad affiancare, sin dall’inizio dell’emergenza, la gestione delle consegne a domicilio di farmaci e generi di prima necessità per le persone anziane, ammalate o in quarantena, oltre al servizio ‘navetta’ gratuito per il cambio biancheria verso gli ospedali della zona.

I fondi per l’emergenza alimentare non sono terminati, è previsto un nuovo bando che uscirà nel mese di maggio”.

Ieri sono arrivate anche le mascherine: “Provvederemo subito a confezionarle e a iniziare la distribuzione porta a porta che dovrebbe concludersi entro la fine della settimana. Nella busta, insieme alle mascherine, c’è una breve guida che descrive i passaggi da seguire per indossarle correttamente: è importantissimo seguire le indicazioni al fine di non vanificare il beneficio che si ha indossandole”.

Sempre nella giornata di ieri la Protezione Civile ha consegnato agli studenti che ne avevano fatto richiesta, i computer portatili acquistati dall’istituto comprensivo grazie ai fondi governativi stanziati. Ad oggi è stato coperto il fabbisogno complessivo, sarà quindi possibile per tutti gli studenti seguire le lezioni da casa.

La raccolta fondi Solidarietà per Olginate, infine, continua con ottimi risultati e ad oggi sono stati donati 36.255,00 Euro.

IBAN per donare: IT85Q0521651300000000100378

Casuale: contributo per emergenza Coronavirus

“Rinnovo i miei complimenti ai cittadini per la diligenza e responsabilità con cui stanno affrontando questa emergenza, rispettando le regole con grande scrupolosità, ma soprattutto accogliendo i volontari sempre con il sorriso. Grazie a tutti!”