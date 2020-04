Olginate. Il salvadanaio del parrucchiere Remo donato alla campagna Aiutiamoci

Donati 1.000 euro alla raccolta fondi Aiutiamoci

Un piccolo aiuto grazie all’iniziativa Sapersi donare di Remigio Morelli

LECCO – “Nessun uomo è un’isola: ogni uomo è parte della propria comunità”. Questo è il messaggio fondamentale di “Sapersi donare“, iniziativa a cui Remigio Morelli, da anni impegnato nel sociale attraverso progetti a sostegno dei più fragili, ha dato vita nel 2011. Nonostante il negozio sia chiuso, Morelli è infatti titolare dell’attività L’Estro a Olginate, Remigio ha scelto di donare 1.000 euro, raccolti in precedenza attraverso l’ormai

famoso salvadanaio, a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese per la raccolta fondi “Aiutiamoci”.

La campagna “Aiutiamoci” in prima battuta sostenere gli ospedali di Lecco e Merate ma, grazie alla generosità di ben 8.381 donatori che hanno donato 4.100.000 euro, Fondazione ha deciso di continuare la propria azione estendendola a tutto il territorio, per permettere anche a Rsa, Comunità per minori, medici di base, volontari e quanti operano in questa difficile situazione, di potersi proteggere nel modo più accurato possibile.

Remigio Morelli e i clienti che sostengo il progetto Sapersi donare hanno deciso di fare la loro parte e hanno deciso un’altra volta di donare “perché il dono ci fa capire che, nelle nostre profondità, c’è il desiderio e la capacità di fare del bene incondizionato. Un’altra goccia nella vastità dell’oceano che però, senza quella goccia, non sarebbe tale: grazie”.