Un brunch speciale in compagnia e una partita padri e figli

Nel pomeriggio lo spettacolo “Vola via con la fantasia” al teatro Jolly

OLGINATE – L’oratorio San Giuseppe e il Gruppo Sportivo organizzano una giornata di sport e condivisione in occasione della Festa del Papà e di San Giuseppe. L’appuntamento è per domenica 20 marzo quando verrà anche inaugurato il nuovo campo sportivo in erba sintetica.

Si comincia alle ore 11 con la Santa Messa in chiesa, alle 12 inaugurazione del nuovo campo con benedizione, taglio del nastro e lancio di palloncini. A seguire brunch per tutti (su prenotazione). Dalle 14 via al torneo di calcio papà e figli. Alle 16 merenda, estrazione della ruota e partita di calcio con le “vecchie glorie”.

La giornata si concluderà alle 16.30 al cinema teatro Jolly con lo spettacolo teatrale dal titolo “Vola via con la fantasia” a cura di Tramm Aps. Uno spettacolo liberamente ispirato a “Favole al telefono” di Gianni Rodari. Di Stefano De Capitani, Elena Dell’Oro, Matteo Polvara con Katia Banci, Elena Dell’Oro, Matteo Polvara. Regia di Matteo Polvara. Musiche originali di Stefano De Capitani, scenografia di Marta Stamerra e Ennio Viganò, costumi di M. Carla Conti.

Per partecipare al brunch speciale di inaugurazione è necessario prenotare entro il 17 marzo a don Andrea (347.1871296). Aperitivo con pasta al pomodoro per tutti (adulto euro 7, bambino 5 euro acqua inclusa, green pass per gli over 12). Il ricavato sarà utilizzato per coprire le spese di realizzazione del nuovo campo.