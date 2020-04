Olginate. Infermiera del paese guarita dal covid torna in corsia

L’aggiornamento del sindaco Passoni: due nuovi contagi

In fase di studio misure di sostegno per imprenditori, commercianti e professionisti

OLGINATE – “Nella giornata di oggi sono state segnalate 2 nuove persone risultate positive al tampone, sale così a 45 il numero complessivo dei contagiati”. Ad aggiornare la cittadinanza sulla situazione è il sindaco di Olginate Marco Passoni che, nella comunicazione odierna, ha poi riferito anche una bella notizia.

“Una nostra concittadina infermiera, guarita e risultata quindi negativa per due volte consecutive al tampone, torna a prestare servizio in corsia. A lei e a tutti coloro che tornano a servire la comunità dopo aver sconfitto il Coronavirus va il mio plauso per il grande senso di responsabilità”.

Il comune, come annunciato qualche giorno fa dall’assessore Valsecchi, sta lavorando per individuare misure di sostegno per imprenditori, commercianti e professionisti duramente colpiti dalle misure restrittive imposte per l’emergenza: “In questo momento non possiamo ancora fornire numeri precisi in quanto stiamo procedendo alla revisione dei conti di bilancio anche in relazione alle attese decisioni governative che incideranno sulle nostre risorse – ha aggiunto Passoni -. Tuttavia abbiamo definito un percorso e possiamo anticipare che l’intenzione è quella di introdurre un contributo economico in denaro a favore delle imprese più danneggiate. Riteniamo infatti che la mera proroga dei versamenti fiscali sia solo uno spostamento del problema nel tempo, e non quindi una soluzione, mentre la riduzione di tariffe e aliquote TARI/IMU dovrebbe necessariamente basarsi sui presupposti oggettivi alla base di tali tributi e non permetterebbe quindi un riconoscimento mirato, rischiando di andare a premiare o non premiare le varie imprese in maniera indifferenziata e non parametrata alle reali conseguenze della crisi di questo momento per ogni singola realtà”.

L’idea dell’amministrazione è quindi di approvare (si lavora per farlo entro il mese di maggio) un regolamento per l’erogazione di un vero e proprio contributo destinato alle attività economiche con determinati requisiti (chiusura dell’attività e/o riduzione del fatturato): “Un taglio secco dei tributi sarebbe forse stato più semplice e più immediato. Ma il nostro ruolo non è quello di scegliere la strada più semplice, perciò ci auguriamo che questo sforzo di costruire un meccanismo più equo sia compreso e apprezzato. L’entità di tale contributo sarà commisurata alle risorse di bilancio (che stiamo appunto quantificando) e al numero di domande presentate. Seguirà un aggiornamento sui numeri il prima possibile, non appena espletate le necessarie formali delibere”.

Infine il sindaco ha fatto sapere che la raccolta fondi Solidarietà per Olginate prosegue, ad oggi la cifra donata è di 37.905 Euro (Iban: IT85Q0521651300000000100378; casuale: contributo per emergenza Coronavirus): “Vorrei concludere con dei ringraziamenti.

Alla Carrozzeria Spluga e a Motor Service per aver regalato la sanificazione dei mezzi comunali e della Protezione Civile, permettendo ai volontari di svolgere in tutta sicurezza le attività di supporto alla cittadinanza. All’Associazione Sport per la Vita che ha donato le mascherine, un gesto di vicinanza e di collaborazione anche da parte del mondo dello sport.

Al Milli Garden che sin dall’inizio dell’emergenza è stato vicino alla cittadinanza donando fiori e piante”.