Olginate, la cerimonia di consegna della Costituzione ai diciottenni

OLGINATE – “Mettete tutto il vostro impegno nello studio e approfondite le tematiche che riguardano la società per essere indipendenti e liberi dalle oppressioni”, ha detto il sindaco di Olginate, Marco Passoni, ai suoi concittadini neo-diciottenni. Nella mattinata d’inaugurazione dell’ex municipio riqualificato il sindaco ha voluto organizzare anche la cerimonia di consegna della Costituzione ai ragazzi appena diventati maggiorenni.

Dario Gelmetti, Fabio Cassanmagnago e Angela Ieriti della “Fucina Fibonacci” hanno alternato la lettura dei primi articoli della Costituzione alla narrazione di eventi storici, mentre il sindaco ha scelto un estratto de “Il coraggio di dire No” di Mario Rigoni Stern per lanciare un segnale ai dodici diciottenni presenti.

“Il futuro è dei ragazzi – spiega Passoni – senza il loro aiuto il nostro impegno sarebbe vano. Per questo ho voluto invitarli a conoscere e prendere parte alle associazioni e realtà del nostro territorio”. Il primo cittadino, infatti, prima della consegna delle Costituzioni e della bandiera Tricolore, ha lasciato la parola ai rappresentanti delle realtà associative, dalla Protezione Civile, all’Avis, la Pro Loco, l’Isola della Stupidera, il Gefo e i gruppi sportivi, che hanno rinnovato l’invito a presentarsi nelle rispettive sedi per mettersi in gioco e a servizio della comunità.

