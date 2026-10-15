Olginate. L’amministrazione è al lavoro per organizzare il calendario natalizio 2026

Il comune si farà carico delle tradizionali luminarie e sta pensando a un importante week-end di festa

Per ampliare il programma e renderlo più attrattivo, il Comune ha avviato una ricerca di sponsor e partner privati

OLGINATE – L’Amministrazione comunale di Olginate è al lavoro per organizzare il calendario natalizio 2026, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di condivisione e aggregazione capace di coinvolgere famiglie, bambini, associazioni e attività commerciali del territorio.

In un periodo in cui gli enti locali devono affrontare risorse sempre più limitate e una crescente attenzione alla sostenibilità dei bilanci, l’Amministrazione ha scelto comunque di confermare il proprio impegno per il Natale, facendosi carico dell’installazione delle tradizionali luminarie e concentrando gli sforzi nell’organizzazione di un importante weekend prenatalizio. L’idea è quella di proporre, in pochi giorni ma in modo coordinato e coinvolgente, una serie di iniziative pensate per animare il paese e creare un’atmosfera di festa capace di valorizzare il centro cittadino, sostenere il commercio locale e offrire occasioni di incontro per tutta la comunità.

Il progetto sarà realizzato in stretta collaborazione con la Pro Loco e con le numerose associazioni del paese: “Realtà che rappresentano da sempre una risorsa preziosa per la vita della comunità e che contribuiranno, con il proprio entusiasmo e il proprio impegno, alla buona riuscita delle iniziative natalizie” ha detto il sindaco Marco Passoni.

Per ampliare ulteriormente il programma e renderlo ancora più attrattivo, il Comune ha inoltre avviato una ricerca di sponsor e partner privati, convinto che la collaborazione tra istituzioni, imprese, commercianti, associazioni e cittadini rappresenti un valore aggiunto per il territorio.

“Nonostante le difficoltà economiche che tutti gli enti locali stanno affrontando, abbiamo ritenuto importante confermare un investimento sul Natale – ha concluso il sindaco -. Le luminarie e gli eventi non rappresentano soltanto un elemento decorativo, ma un’occasione per stare insieme, vivere il paese e sostenere le attività del territorio. Per questo abbiamo scelto di concentrare le energie in un unico weekend prenatalizio, capace di diventare un momento speciale per tutta la comunità. Fondamentale sarà anche il contributo della Pro Loco, delle associazioni e di tutti coloro che vorranno collaborare alla realizzazione di questa iniziativa”.

L’obiettivo è quello di regalare a Olginate un Natale semplice ma curato, capace di trasmettere un clima di accoglienza e far vivere il paese come luogo di incontro e condivisione.

Per informazioni più dettagliate sulle opportunità di sponsorizzazione e sulle iniziative in programma è possibile consultare il sito istituzionale www.comune.olginate.lc.it oppure contattare gli uffici comunali al numero 0341 655615.