Olginate. Lettera all’amministrazione: “Grazie per il vostro impegno generoso”

Il sindaco ha condiviso la mail di un cittadino

“Ancora una volta voglio sottolineare l’ottimo lavoro di squadra”

OLGINATE – “Oggi ho ricevuto questa mail da un nostro concittadino – che ringrazio – e voglio condividerla con voi per sottolineare ancora una volta l’ottimo lavoro di squadra che stiamo facendo”. Il sindaco ha voluto condividere le parole di un cittadino che ha ringraziato per la presenza del sindaco al cimitero per l’ultimo saluto ai concittadini: “Un gesto semplice che è possibile solo grazie a chi mi sta supportando seguendomi come un’ombra. Non me ne voglia nessuno, ma questa sera un ringraziamento speciale e sincero va a Marina, il nostro vice sindaco”.

La lettera arrivata in comune

“Egregio Signor sindaco, fin dai primi giorni dello scorso mese di marzo, entro nel sito Istituzionale del Comune di Olginate, e debbo dirVi con sincerità che il Sindaco e i Suoi collaboratori stanno lavorando bene – prodigandosi – con determinazione ed efficacia nelle svariate, molteplici e delicate situazioni, che il “mostro virale” sta seminando in tutto il Paese. Grazie per il Vostro impegno generoso. Oggi pomeriggio alle 15.30, fuori del cancello del Camposanto ho assistito con la preghiera e il ricordo all’arrivo del feretro di una nostra concittadina. Triste e commovente il passaggio della bara verso la sepoltura, con don Matteo e il Sindaco, Rappresentante Ufficiale di un paese silente, chiuso in casa, in attesa che il sole torni a splendere come una nuova e più vigorosa primavera, e “… Il Dio che atterra e suscita che affanna e che consola” – sia sempre vicino a ciascuno dei Suoi figli”.