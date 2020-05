Olginate. L’ultimo aggiornamento del sindaco Passoni

49 i cittadini positivi al tampone

Chiuso il secondo bando buoni spesa

OLGINATE – L’aggiornamento del sindaco di Olginate Marco Passoni sulla situazione coronavirus in paese: ad oggi i cittadini risultati positivi al tampone sono 49, di cui 24 guariti e 5 deceduti.

Bando buoni spesa

Si è concluso anche il secondo bando dei buoni spesa: sono state presentate 55 domande, di cui 50 valide e 5 annullate, e sono stati emessi buoni spesa per un valore totale di 17.910 euro. “Complessivamente, con i due bandi buoni spesa, sono stati emessi buoni per un valore totale di 41.980 euro, finanziati in parte grazie ai fondi statali e per circa

5.000 euro dal fondo costituito in occasione di questa emergenza Solidarietà per Olginate” ha detto il sindaco.

Il mercato

Il mercato settimanale seguirà le stesse disposizioni della settimana scorsa, che rimarranno in vigore sino a fine emergenza, ovvero:

presenza di soli ambulanti con generi alimentari;

divieto di parcheggio lungo la strada Alzaia (accesso da via Balugani), l’accesso dovrà avvenire dall’ingresso principale su via Cesare Cantù;

l’accesso all’area di mercato sarà contingentato e consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani;

presenza del personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone;

rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro accesso nell’area, con inibizione dell’accesso per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 37,5° C;

obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina;

obbligo per i clienti di utilizzare guanti e mascherina o, in alternativa, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;

distribuzione ai clienti di guanti “usa e getta” e soluzioni idroalcoliche per le mani prima di accedere all’area.

Numeri utili

Per informazioni e necessità i numeri di telefono comunali da contattare sono: