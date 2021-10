Proseguono i lavori che regaleranno al paese una zona a lago tutta nuova

Chiuso per almeno un mese il tratti tra l’incrocio con via Cantù e la piazza del Mercato

OLGINATE – Proseguono le opere per il restyling del lungolago di Olginate. Proprio a causa dei lavori che si stanno svolgendo il comune ha fatto sapere che per un mese, e comunque fino a fine lavori, è interdetto il passaggio sul lungolago a chiunque (pedoni e ciclisti) dall’intersezione con via C. Cantù (civico 3) fino a piazza 18.08.1909 (piazza mercato).