Olginate. Nuovo lungolago, ecco il bando per la gestione del chiosco

Contratto di 12 anni, per partecipare al bando c’è tempo fino al 4 marzo

La soddisfazione dell’assessore Antonio Gilardi: “Intervento che vuole incrementare la fruibilità e l’attrattività del nostro territorio”

OLGINATE – E’ stato pubblicato nelle scorse ore il bando per la gestione del nuovo chiosco realizzato nell’ambito dei lavori di riqualificazione del lungolago di Olginate in zona Balugani. Per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del chiosco c’è tempo fino alle ore 12 del giorno 4 marzo 2022. Oltre alla gestione del chiosco verranno affidati anche i servizi di pulizia dell’area circostante, dell’area giochi e dei bagni di piazza Mercato.

L’affidamento avrà durata di 12 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. La scadenza del termine prestabilito ha effetto risolutivo e comporta l’automatica estinzione dell’affidamento, con obbligo dell’affidatario di rilasciare l’immobile senza la necessità di una tempestiva rituale disdetta oppure di un formale provvedimento di revoca.

“Insieme alla realizzazione dell’area camper e al rinnovamento della ciclopedonale in zona Balugani, la realizzazione del chiosco è un intervento che va nella direzione di incrementare la fruibilità e l’attrattività del nostro territorio – ha detto Antonio Gilardi, Assessore al Commercio e Turismo -. Quattro mesi fa ci siamo presentati ai cittadini con una proposta tesa a valorizzare a livello turistico il lago e la collina, questo non è altro che un primo passo. Il chiosco sarà un’occasione d’incontro e ristoro per le tante famiglie e giovani che, non solo nel week-end, frequentano il nostro meraviglioso lungolago”.

IL BANDO