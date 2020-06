Olginate, oggi l’oratorio festeggia 130 anni e inaugura Summerlife

Il 29 giugno del 1890 nasceva l’oratorio di Olginate per volontà dell’allora parroco don Antonio

Proprio oggi inizia anche la Summerlife olginatese: il plauso dell’arcivescovo monsignor Mario Delpini: “Vi ammiro per quello che avete fatto e farete”

OLGINATE – Un compleanno importante festeggiato nel modo più bello, ovvero con l’inizio dell’oratorio estivo. Non poteva spegnere 130 candeline in modo migliore l’oratorio San Giuseppe di Olginate, fondato il 29 giugno del 1890.

“Oggi, con la partenza di Summerlife, possiamo dire che questa coincidenza è un Segno – fanno sapere i volontari dell’oratorio che hanno lavorato senza sosta per non privare la comunità, anche in giorni difficili come quelli caratterizzati dall’emergenza covid, di un appuntamento importante come quello dell’oratorio estivo- . La bellezza del ritrovarsi insieme in sicurezza, nel nostro oratorio, con i nostri amici, con i don, i volontari, gli animatori non poteva che essere così: un modo inedito, e per certi versi imprevedibile, per festeggiare il compleanno dell’oratorio, che dopo 130 anni continua a essere al servizio delle famiglie della nostra Comunità. Senza se e senza ma”.

Una data speciale, celebrata anche con gli auguri dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. “L’oratorio ha 130 anni. Ma non ha mai visto un anno come questo. Il coronavirus ha creato una situazione inedita. I preti, i responsabili del bene comune, gli educatori, gli animatori, le famiglie, i ragazzi si sono trovati sconcertati. Eravamo abituati a percorrere strade comode, con direzione chiara, con le condizioni rassicuranti, dove si può correre, giocare, mangiare panini e pastasciutta, fare cerchi di gioia e radunarsi per pregare, spensierati e contenti. Improvvisamente ci siamo trovati in un punto in cui le strade comode si sono interrotte”.

Parole cariche di pathos a cui fa seguito il grazie alla comunità di Sant’Agnese: “Ma voi amici di Olginate, don Matteo, don Andrea, con tutti i vostri collaboratori avete deciso di andare avanti: non c’è più la strada, si tratta di aprire sentieri; non è tanto chiaro che cosa si possa fare, si impara un po’ per volta; la direzione resta chiara, ma per dove si passa. Siamo entrati in terre inesplorate. Allora vi ringrazio, vi ammiro, vi incoraggio per quello che avete fatto e farete per non lasciare bambini, ragazzi e adolescenti privi di una proposta educativa cristiana in questa estate” ha concluso l’arcivescovo ricordando il grido di battaglia che accompagna questa sfida: “Abbasso la noia!, Abbasso la solitudine e abbasso il vuoto”.

La summerlife olginatese è stata declinata con una proposta al mattino per i bambini dai 6 agli 11 anni (con ingresso dalle 8.20 alle 9) e una al pomeriggio per quelli più grandi, dai 12 ai 17 anni.

Un traguardo, quello dell’avvio dell’oratorio estivo, a cui lo staff di volontari su cui possono contare il parroco don Matteo Giglioli e il coadiutore dell’oratorio don Andrea Mellera, hanno lavorato giorno dopo giorno. “Con l’arrivo dell’estate cresceva sempre più il desiderio, accompagnato da un po’ di ansia legittima, se fare e come fare l’Oratorio

Estivo. Supportati dalla Fondazione Oratori Milanesi i nostri don non hanno esitato un solo secondo nel dire: Sì, l’oratorio estivo ci sarà! e da quel momento siamo entrati in un vortice organizzativo fatto di riunioni online, riflessioni, chat “roventi”, formazione, studio degli spazi, logistica, e tanto altro durato quasi 2 mesi”.

Due mesi di lavoro fervido e incessante che hanno portato alla data del 29 giugno. Una data speciale rimasta sospesa, quasi congelata durante il lockdown, e oggi scoccata con un rintocco che non ha le fattezze della coincidenza bensì del destino. Di acqua sotto i ponti, o meglio di bambini felici e sorridenti ne sono passati davvero tanti da quel lontano 29 giugno 1890 quando l’allora parroco don Antonio invitò tutti i bambini a farsi trovare puntuali alle 14 all’oratorio di San Rocco. Al primo appello risposero in 150, l’anno dopo erano già 280… scrivendo una storia, ricca di emozioni, crescita e valori che oggi si arricchisce di un’altra, ulteriore pagina.

