Olginate. Oratorio, Scuolaboriamo e Agorà propongono il progetto “Andrà tutto bene?”

“Non lasciamo soli i giovani in questo particolare momento”

Quattro incontri rivolti a genitori, educatori, allenatori, insegnanti…

LECCO – “La pandemia da covid-19 ci ha travolto come uno tsunami. Nel periodo di lockdown abbiamo sperimentato cosa significa restare ‘chiusi in casa’, obbligati da un nemico tanto invisibile. In questa situazione, immaginaria ma non troppo, ci sono i ragazzi preadolescenti e adolescenti, ‘quelli della Generazione Z’, che nel periodo peggiore della loro esistenza (non solo per loro) sono stati costretti a rinchiudersi in casa, nella loro cameretta, h24. Obbligati a una ‘vita da reclusi’ senza più scuola in presenza, senza poter fare sport in squadra, senza suonare con gli amici, senza l’Oratorio, … senza poter più vivere le relazioni vere e le emozioni che scaturiscono dall’incontro con l’altro”.

Da questa riflessione nasce il progetto “Andrà tutto bene?” promosso dall’Oratorio San Giuseppe di Olginate, Scuolaboriamo (Associazione genitori Istituto Comprensivo G. Carducci Olginate/Garlate/Valgreghentino) e l’associazione di promozione sociale Agorà. Tutti i promotori, nei differenti ruoli che ricoprono sul territorio, hanno convenuto sulla necessità di formulare una proposta formativa condivisa. Da sempre attenti alla cura e al benessere psico-fisico delle nuove generazioni, Oratorio e Scuolaboriamo hanno deciso di unire le forze e le competenze per promuovere un ciclo di incontri reso possibile grazie al

supporto organizzativo di Agorà, associazione culturale attiva da anni sul territorio.

“I dati statistici – e qualche genitore confidente – dicono che una buona percentuale di giovani e giovanissimi non si è trovata poi così male in questa modalità da reclusi: in pace con sé stessi, con vitto alloggio e wifi garantito… cosa volere di più dalla vita? Per un’altra buona percentuale invece la vita da reclusi è stata letale nel generare conflitti emotivi, nel considerare il metro quadrato di cameretta un fortino protettivo fuori dal quale nulla c’è di interessante generando così un pericoloso pensiero di autosufficienza relazionale. Per altri

giovani, purtroppo un numero sempre maggiore, il tempo di ‘reclusione’ si è trasformato in un vero e proprio vicolo cieco nel quale il web più pericoloso e subdolo ha generato epiloghi tragici”.

“In questo contesto, nel bel mezzo di una pandemia che fatica a diminuire nella sua virulenza, abbiamo colto un allarme e non possiamo restare a guardare passivamente. Sentiamo la preoccupazione e la necessità, urgente, di sollecitare una riflessione degli adulti, delle famiglie e di tutti coloro che hanno a cuore le nuove generazioni, affinché i nostri ragazzi, i nostri giovani, non siano lasciati soli, ma vengano aiutati a ri-trovare il senso più profondo delle relazioni, delle amicizie, delle emozioni, della vita, attorniati da una Comunità educante ‘sul pezzo’ in grado di saperli accompagnare ad attraversare questa tempesta…”

Gli ospiti

“Navigheremo in questa riflessione con l’aiuto di ospiti eccellenti che trattano tutti i giorni le problematiche dei giovani sotto differenti punti di vista. Con loro dibatteremo di ascolto, fragilità, devianze, resilienza, di modelli sociali pre/post covid e relativi stili di vita, di ruolo della famiglia, della scuola, delle cosiddette agenzie educative nell’ottica di un rinnovato patto tra generazioni per una nuova alleanza educativa.

I destinatari

Il progetto si rivolge a tutti coloro che hanno a cuore il benessere psico-fisico dei nostri ragazzi, a partire dai genitori, agli educatori, allenatori, insegnanti… a tutti coloro che vogliono interrogarsi su queste problematiche e che desiderano trovare qualche risposta, qualche suggestione su cui riflettere.

Il programma degli incontri:

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE 2020 ore 20.45

Titolo: PRIMA DI DOMANI

Ospite: Gianpietro Ghidini fondazione EmaPesciolinorosso

Titolo: LEGGIMI NEL PENSIERO

Ospite: Maura Manca, Presidente Osservatorio Nazionale AdoleScienza.it

Titolo: CHIEDIMI SE SONO FELICE

Ospite: Barbara Tamborini, pedagogista e scrittrice

Titolo: GENITORI DISORIENTATI?

Ospite: Stefano Laffi, ricercatore sociale

Modalità organizzativa

Gli incontri avverranno on-line su piattaforma Zoom previa iscrizione obbligatoria all’indirizzo incontriatb@gmail.com (fino ad esaurimento posti accettabili). Per info: 338/4149516.