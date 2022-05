Olginate, parte dell’area mercato il venerdì diventa parcheggio

Dal 3 giugno prende il via la sperimentazione

Il vicesindaco: “Dobbiamo fornire tutti gli strumenti possibili ed opportuni per consentire agli imprenditori di fare impresa”

OLGINATE – Dal prossimo venerdì 3 giugno, anche a seguito della richiesta di alcuni ambulanti, partirà la sperimentazione temporanea per l’utilizzo di parte dell’area mercato quale parcheggio (esclusivamente in occasione del giorno di mercato, ovvero il venerdì mattina) per autovetture e conseguente ricollocazione di alcuni titolari di parcheggio.

In particolare, le attuali file 1 e 2 saranno dedicate a parcheggio e gli ambulanti titolari dei relativi posteggi verranno spostati nei posti liberi nelle altre file.

La richiesta nasce dall’esigenza di incrementare e rivitalizzare la fruibilità del mercato di Olginate anche attraverso il recupero di alcuni posti auto dal momento che la recente riqualificazione del tratto di lungolago prospiciente all’area ha tolto la possibilità di parcheggiarvi.

“La scelta di condividere la richiesta avanzata da alcuni ambulanti – dichiara il vicesindaco ed Assessore al Commercio Antonio Gilardi – è stata subito accolta dalla Giunta sia per rispondere alle esigenze degli operatori e degli utenti che per una migliore gestione del servizio offerto. Personalmente ho molto apprezzato che tale richiesta, dopo diversi scambi di vedute, sia stata sposata all’unanimità di tutti gli ambulanti, in particolare anche da quelli che dovendosi spostare hanno anteposto agli interessi personali lo sviluppo del mercato nel suo insieme”.

Quindi il vicesindaco ha concluso: “Come amministrazione riteniamo, anche e soprattutto in questo periodo di difficoltà ed incertezza economica, che l’Ente locale debba fornire tutti gli strumenti possibili ed opportuni per consentire agli imprenditori di fare impresa nel migliore modo possibile, naturalmente poi sta all’abilità ed alle capacità dei singoli sviluppare ed implementare il proprio business. Crediamo poi, insieme agli importanti ed apprezzati interventi di riqualificazione del lungolago ed apertura del chiosco, ciò possa contribuire a favorire la fruizione e l’attrattività non solo del mercato, ma anche dell’intera zona sia dal punto di vista commerciale che turistico”.