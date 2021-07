Olginate piange l’architetto Diego Valsecchi, ex vice sindaco del paese

Impegnato in politica dal 1975 al 2001, prima nelle file della Dc poi nel gruppo Olginate 2000

I ricordi commossi del sindaco Passoni e dell’ex primo cittadino Bruseghini: “Una persona seria, attenta e preparata”

OLGINATE – Prima consigliere della Dc, partito di cui era stato anche segretario della sezione olginatese, poi assessore e infine, dal 2001 al 2006 vice sindaco, in quota Margherita, nell’amministrazione di centrosinistra guidata dall’allora sindaco Miriam Cornara. E’ un grande vuoto quello lasciato dalla morte di Diego Valsecchi, 75 anni, uomo conosciuto e stimato in tutto il paese non solo per le competenze e la capacità professionali come architetto, con studio in paese, ma anche per l’impegno civico che lo aveva da sempre contraddistinto, spingendolo a partecipare attivamente dal 1975 fino all’inizio degli anni Duemila, come consigliere comunale e poi assessore, alla vita amministrativa di Olginate.

A ricordarlo, andando indietro con la memoria agli anni in cui era sindaco, è l’ex primo cittadino Italo Bruseghini: “Esponente della Democrazia Cristiana, aveva iniziato come consigliere di minoranza durante uno dei mie mandati. Dopo Tangentopoli, con la scomparsa dei partiti tradizionali, era entrato a far parte del progetto Olginate 2000, venendo eletto come consigliere di maggioranza. Un impegno a cui aveva poi affiancato quello di assessore all’Urbanistica e infine di vice sindaco durante il mandato di Cornara. Uomo discreto e serio, non prendeva mai parola a sproposito: i suoi interventi erano sempre precisi e puntuali, rispecchiando il suo carattere di persona attenta e sempre disponibile”.

Caratteristiche apprezzate anche dall’attuale primo cittadino Marco Passoni che era riuscito a mantenere un rapporto con Valsecchi anche negli ultimi anni, quando l’architetto si era allontanato dalla vita politica e amministrativa del paese, mantenendo però vivo l’interesse e la passione:

“La sua perdita lascia in noi tutti un vuoto profondo e improvviso, ma anche il ricordo indelebile di un uomo generoso, disponibile e presente, un modello per la comunità e per le generazioni future. Porterò sempre con me il ricordo del nostro ultimo incontro: nonostante fosse ben conscio delle propria salute, ha voluto comunque un aggiornamento sulla vita amministrativa del paese di fronte a un buon caffè e con umiltà mi ha regalato qualche consiglio”.

Valsecchi lascia i figli Barbara, Pietro e Veronica. Il funerale verrà celebrato domani, martedì, alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnese.