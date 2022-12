Olginate premia i talenti dello sport e della scuola: “Siete un esempio importante”

In tantissimi, lunedì pomeriggio, hanno partecipato alla cerimonia organizzata dall’amministrazione

“Grazie per l’impegno che mettete quotidianamente. Continuate così perché da soli non andiamo da nessuna parte”

OLGINATE – Sala gremita, ieri pomeriggio a Olginate, per la premiazione degli studenti meritevoli e degli atleti dell’anno. In tantissimi hanno partecipato alla cerimonia che si è svolta nella nuova sala conferenze dell’ex municipio per rendere merito ai giovani di Olginate che si sono distinti nello studio e nello sport. A fare gli onori di casa il sindaco Marco Passoni affiancato dall’assessore allo sport Marina Calegari e dall’assessore all’istruzione Alessandra Maggi, insieme a tutti i consiglieri comunali.

“Un grazie a tutte le associazioni del paese perché, quando il sottoscritto con tutti gli altri assessori e consiglieri si inventa qualcosa, non si tirano mai indietro – ha detto il sindaco Passoni -. Grazie per l’impegno che mettete quotidianamente perché se riusciamo a fare quello che facciamo è perché possiamo contare su un tessuto di volontari e cittadini che ci credono. La serata di oggi vuol essere un tributo a questo grande sforzo che le associazioni compiono. Continuate così perché da soli non andiamo da nessuna parte”.

L’assessore allo sport Marina Calegari ha premiato i tanti atleti del paese che hanno ottenuto risultati importanti: “‘Fatti dire che è impossibile e dimostra a tutti che puoi farcela’, abbiamo deciso di mettere sulla targa che vi consegneremo questa frase di Bebe Vio – ha detto Calegari -. La più grande lezione che ho imparato nella mia vita di atleta, ma non solo, è che la destinazione non è più importante del viaggio, così ho imparato a crederci, a non demordere e perseverare. Con il vostro esempio date un contributo concreto anche rispetto al buon comportamento sociale perché lo sport è collaborazione e solidarietà. Lo sport è anche comunicazione attraverso un linguaggio universale. Voglio ringraziare non solo gli atleti, ma in modo particolare anche le associazioni e i gruppi, perché i vostri successi non sono solo frutto del vostro talento, ma anche del talento di una fitta rete di persone che lavorano sodo e con tenacia”.

Durante la bella serata sono stati premiati anche i giovani che si sono distinti in ambito scolastico, un momento particolarmente emozionante perché l’amministrazione ha voluto intitolare le borse di studio a Ivana Bassani, presidente dell’associazione Scuolaboriamo scomparsa nel marzo scorso.

“‘Nella vita non si fa centro mirando, ma ammirando’, è questa la frase che ho scelto per aprire la presentazione del Piano del Diritto allo Studio in consiglio comunale – ha detto l’assessore Alessandra Maggi -. Credo che nella vita si faccia centro ammirando, cioè appassionandosi, sbirciando, scoprendo quello che c’è dentro e guardando il cuore di chi deve diventare grande. Oggi sono felicissima di poter dare ai ragazzi e alle ragazze questo premio perché credo sia importante dire ‘sei stato bravo’. Abbiamo dedicato la borsa di studio a Ivana Bassani, l’ho conosciuta solo di striscio, ma ho subito ammirato la sua grinta. Anche quando è esploso il covid e la paura dilagava non si è mai tirata indietro e mi son sempre chiesta chi glielo faceva fare. Quando l’ho incontrata ho capito: a spingerla era la sua passione per i grandi e per i piccoli. Poi ho scoperto che era malata e ho capito che nella malattia lei non ha visto un limite ma un trampolino”.

“Nulla di ciò che ci hai donato è andato perso, è custodito e germoglia nel cuore di chi ti ha incontrata” questa la frase scritta sulla targa che è stata consegnata alla famiglia di Ivana Bassani. Anche il sindaco, con molta emozione, ringraziando i famigliari di Ivana ha voluto ricordare una donna che ha lasciato un segno indelebile nella comunità ed è ancora nel cuore di tutti.

Uno ad uno i campioni dello sport e i campioni dello studio hanno sfilato per ritirare il premio e, soprattutto, raccontare la propria esperienza, tutte storie che hanno in comune tanta passione, semplicità e voglia di guardare al futuro.

Borse di studio

Giulia Milani (liceo scientifico Grassi) 100/100

Diego Corti (istituto Rota) 100/100

Camilla Castelli (istituto Rota) 100/100

Iris Pezzini (liceo scientifico Grassi) 95/100

Alessia Nava (scuola secondaria di 1° grado Cittadini) 10 con Lode

Premio atleta dell’anno

Francesca Crippa (skyrunning)

Pallavolo Olginate (promozione in serie B2)

Aurora Danglli (badminton)

Giulia Rosati (danza)

Alessandro Villa (triathlon)

Alessandro Gilardi (nuoto)

Alessia Nava (karate)

Alessia Mandaglio (pallavolo)

Asd Sbanda Brianza (skateboard)

Centro Progetto Danza Valle San Martino