OLGINATE – Da mercoledì 15 gennaio cominciano gli appuntamenti in programma per i festeggiamenti della patrona Sant’Agnese. Da segnalare, venerdì 17 gennaio, il Concerto per Sant’Agnese in chiesa parrocchiale (ore 20.30), mentre sabato 18 al cinema Jolly (ore 21) concerto con fantasie del magico mondo Disney. Domenica, ore 11, la Santa Messa Solenne celebrata dal Vicario Episcopale monsignor Maurizio Rolla.