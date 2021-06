Il 26 e 27 giugno l’evento più atteso del panorama longboard e skate italiano

Due giorni di eventi, in cabina di regia l’associazione Sbanda Brianza

OLGINATE – Giunge alla quinta edizione il Ghost Town Freeride, l’evento più atteso del panorama longboard e skate italiano, che unisce la scena longboard con quella skate per due giorni di freeride e contest (sabato 26 e domenica 27 giugno 2021) dove oltre 120 rider, provenienti da tutto il mondo, si lanceranno in discese cariche di adrenalina sulle strade di Consonno, frazione di Olginate.

Il Ghost Town Freeride è un evento organizzato da Sbanda Brianza, associazione sportiva dilettantistica con sede a Olginate, supportato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici, e patrocinato da Comune di Olginate. È diventato in poco tempo uno degli appuntamenti più divertenti e famosi del panorama longboard/skate italiano e non solo, distinguendosi per la grande spettacolarità e per il clima coinvolgente di festa. Quest’anno la metà degli iscritti proviene da fuori Italia, infatti il Ghost Town è considerato ora mai uno dei Freeride migliori al mondo.

Anche quest’anno verranno introdotte sessioni di live-painting con artisti selezionati che disegneranno i muri durante l’evento per unire la skate culture al senso di abbandono di Consonno. Inoltre, avranno un spazio considerevole i bambini, finora solo spettatori scalpitanti a lato evento, a cui sarà dedicato un contest skate apposito.

L’obiettivo del 2021 è quello di divertirsi e praticare longoboard e skatebord sempre in sicurezza, infatti a seguito dell’evoluzione della situazione legata alla diffusione di COVID-19, in linea con le direttive ministeriali, di FISR e di CONI, il Ghost Town sarà regimentata dalle norme del DPCM in vigore, ovvero nel rispetto della salute della community sportiva e della salute pubblica. Ovviamente non mancherà l’ormai famoso skate contest che vede molti atleti sfidarsi sulle proprie tavole nell’area skate allestita per l’occasione, lo skate contest si terrà Sabato sera dopo le 18.

Lo spettacolo del Freeride è davvero unico visto che vede gli atleti affrontarne gli 1.3 km della strada di accesso al borgo ad una velocità massima registrata di 83 km/h. Sbanda Brianza, dopo aver legalizzato nel maggio 2017 la strada di Consonno per la pratica sportiva del longboard, facendola diventare il primo spot legale autorizzato d’Italia, è pronta a rendere l’evento ancora più spettacolare ed intenso.

Come accennato, Ghost Town non è solo freeride. L’evento promuove il longboard e lo skateboard, unendo l’attività sportiva all’aspetto culturale che caratterizza fortemente questi sport. Tutto ciò si traduce in un weekend non solo di tavole e rampe da skate, ma anche, musica, street food, street art, espositori inerenti al mondo degli sport da tavola ed action sport.

Longboarder e skater per partecipare all’evento devono avere il tesseramento a FISR. Il form di iscrizione è disponibile sul sito sbandabrianza.com. Come sempre, l’ingresso al pubblico è gratuito e l’organizzazione assicura che anche gli spettatori suderanno adrenalina.

Programma