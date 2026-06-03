Olginate, torna il “Piedibus by Night”: festa finale per oltre 120 bambini della Rodari

Venerdì sera la camminata con famiglie e volontari si concluderà a Villa Sirtori tra balli e premiazioni

Un’iniziativa partecipata che coinvolge oltre 120 bambini, più di 50 volontari e numerose famiglie

OLGINATE – È tutto pronto per il tradizionale “Piedibus by Night”, la festa che ogni anno celebra la conclusione del progetto Piedibus della scuola primaria “Gianni Rodari” di Olginate. Un appuntamento atteso da bambini, famiglie e volontari che coinvolge complessivamente oltre 120 alunni e più di 50 accompagnatori.

Il progetto Piedibus, attivo da quasi vent’anni e promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione ScuolabOriamo, rappresenta una delle esperienze più consolidate sul territorio in tema di mobilità sostenibile e partecipazione comunitaria.

L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno alle ore 20. I partecipanti si ritroveranno davanti alla scuola per poi dare vita a un allegro corteo serale che attraverserà le vie del paese fino a Villa Sirtori. Qui la serata proseguirà con momenti di festa, balli di gruppo animati da Melyssa e la premiazione di tutti i bambini che hanno preso parte al progetto.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione della Pro Loco e del gruppo Alpini, si conferma un momento di forte valore educativo e sociale, capace di unire scuola, famiglie, associazioni e amministrazione comunale in un’esperienza condivisa.

In caso di maltempo, le premiazioni si terranno direttamente alle 20.30 presso la sala civica della biblioteca.