Olginate, tutto pronto per la quarta edizione del Ghost Town Freeride a Consonno

La manifestazione si terrà il 22 e il 23 giugno e promette due giorni di sport, musica e tanto divertimento

Tra le novità le sessioni di live painting e l’introduzione della categoria Kids nei diversi contest previsti

OLGINATE – Due giorni di longboard freeride, contest skate e party in una location unica e piena di mistero come il borgo fantasma di Consonno. E’ tutto pronto per la quarta edizione del Ghost Town Freeride in programma sabato 22 e domenica 23 giugno. La manifestazione si terrà nella “Las Vegas Italiana”, abbandonato dagli anni ‘80, dove arriveranno oltre 120 rider provenienti da tutto il mondo, pronti a lanciarsi in discese cariche di adrenalina durante il giorno e a darsi battaglia, di sera, nei contest organizzati nell’area skate che verrà installata nella piazza del borgo. Non mancherà la musica con ben 9 punk-rock band per un weekend non-stop di rock’n’roll.

Un’idea di Sbanda Brianza

Organizzato dall’associazione olginatese Sbanda Brianza e supportato da Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici) con il patrocinio di Comune e Provincia, il GHost Town Freeride è

diventato in pochi anni uno degli appuntamenti più divertenti e conosciuti del panorama longboard/skate italiano ed europeo, distinguendosi per la grande spettacolarità e per il clima coinvolgente di festa.

Due novità per l’edizione 2019

Oltre ai tradizionali contenuti sportivi e musicali, l’edizione 2019 vedrà l’introduzione di importanti novità. Verranno introdotte sessioni di live-painting, con artisti selezionati che disegneranno i muri adiacenti il villaggio, con l’obiettivo di ridare vita ad un luogo in abbandono attraverso l’arte della skate-culture. Altra novità è costituita dall’introduzione della categoria Kids all’interno dei vari contest. Dopo essere diventati sempre più numerosi come spettatori, i bambini smaniosi di skateboard potranno cimentarsi nella skate-area serale con contest dedicati in base all’età (kids 6-8 e young 9-12).

Presenti i food truck

In crescita esponenziale il numero di espositori legati al mondo degli sport da tavola e i food-truck, che andranno a creare un vero e proprio “villaggio” per accogliere al meglio spettatori e rider. L’obiettivo di Sbanda Brianza per Il Ghost Town 2019 è quello di cavalcare l’onda generata dal successo delle edizioni precedenti, caratterizzate da una costante crescita mediatica e di pubblico, accorso sempre più numeroso ad ammirare le evoluzioni degli atleti iscritti per affrontarne gli 1.3 km del tracciato ad una velocità massima registrata di 83 km/h.

Come sempre, l’ingresso al pubblico è gratuito.