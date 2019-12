Olginate. Una nuova tessera dell’Aido alla centenaria Maria Gilardi

Iscritta dal 1981, ha ricevuto la visita del direttivo Aido

“Non esistono limiti di età per donare, Maria è un esempio”

OLGINATE – Domenica 8 dicembre una delegazione del Consiglio Direttivo dell’Aido Olginate/Valgreghentino composta dal presidente Antonio Sartor, la vice presidente Rosadele Amati e la segretaria Tiziana Ursini, ha fatto visita alla signora Maria Gilardi, che il 25 aprile ha festeggiato 100 anni, iscritta all’Aido dal 1981. Per l’occasione le è stata consegnata una nuova tessera, per rinnovare simbolicamente l’impegno a donare.

La signora Maria ha ricevuto con gioia i volontari dell’Aido e ha ricordato con loro la sua scelta fatta molti anni fa ringraziandoli di essersi ricordati di lei. I dirigenti del gruppo locale hanno ricordato che non esistono limiti di età per donare ed è possibile esprimere in vita la volontà di donazione post mortem presso le anagrafi dei comuni in occasione del rilascio/rinnovo delle carte di identità o aderendo all’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (Aido), condividendo la propria scelta con i propri familiari.

Un paziente di 97 anni deceduto nel maggio 2019, in rianimazione all’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, è stato ritenuto idoneo al prelievo di fegato e i familiari, seguendo la volontà del proprio congiunto, hanno acconsentito al trapianto in un paziente di 60 anni. “Invitiamo tutti gli olginatesi a seguire l’esempio della signora Maria Gilardi a cui auguriamo tanta salute e serenità”.