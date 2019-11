Olginate. Una strada per giocare: la pioggia non ferma i bambini

Si chiude al meglio la “Settimana dei diritti dei bambini”

“Ci sono tanti modi per comunicare, l’importante è farlo bene”

OLGINATE – Nemmeno la pioggia è riuscita a rovinare l’evento di chiusura della “Settimana dei diritti dei bambini” che si è svolta a Olginate. In linea con il tema “Non solo parole…” anche oggi, domenica, la comunicazione in ogni sua forma è stata al centro dell’evento svolto nella palestra delle scuole medie.

Il Tavolo Adulti, che rappresenta le varie associazioni del paese, su suggestione del Piedibus, con la Pro Loco capofila e le altre associazioni del paese, ha dato vita a “Una strada per giocare”. Tantissimi bambini hanno partecipato al bellissimo pomeriggio: “Siamo soddisfatti, a causa del tempo non abbiamo potuto ‘occupare’ la strada ma è andata bene anche così – ha detto Silvia Cazzaniga -. I bambini hanno aderito numerosi e siamo riusciti a organizzare gli spazi per ospitare tutte le associazioni, nessuna è mancata. Concludiamo la ‘Settimana dei diritti dei bambini’ durante la quale abbiamo voluto dire a tutti che ci sono molti modi di comunicare. Oggi abbiamo giocato con un tablet finto dove le applicazione diventavano reali: ci si poteva incontrare e comunicare nelle diverse maniere. I modi per comunicare sono molteplici ma l’importante è comunicare bene e utilizzare un tipo di comunicazione che rispetti gli altri”.

Le associazioni protagoniste

Hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento: Piedibus, Pro Loco, Isola della Stupidèra, Avis, Scuolaboriamo, Auser, Gruppo Alpini, Il Gabbiano, Spettacolaree, Chitarfisa, Consulta Giovani, Sbandabrianza, Olginate del Fare, Gruppo Sportivo Oratorio, Aido, Amici Stall de Sot, Amici di Consonno, Rivivi S.Maria, Coop. Aurora, Gefo, Protezione Civile, Imea s.r.l., Sie s.r.l., Officina.0 biciclette, Heppenstall Olginate.