Il sindaco: “Rispettate le regole soprattutto per loro. Sono stanco dei furbetti”

I positivi al covid sono passati dai 21 di mercoledì scorso ai 27 di giovedì

OLGINATE – Nella giornata di ieri, giovedì, alla vigilia dell’ingresso della Lombardia nella zona arancione rafforzata, il sindaco di Olginate Marco Passoni ha scritto ai propri concittadini rivolgendo un particolare pensiero alla chiusura delle scuole e alle conseguenze sui giovani.

“Come al solito saranno i nostri bambini e i nostri ragazzi a pagare il prezzo più alto: è soprattutto per loro che vi chiedo di rispettare tutte le norme che ormai ben conosciamo.

Sono stanco dei furbetti: continuo a ricevere segnalazioni di comportamenti non rispettosi delle norme e del buon senso comune. Le forze dell’ordine in campo fanno quello che possono ma non è possibile che siano presenti h24, 7 giorni su 7, in ogni angolo del paese contemporaneamente. Non piace a nessuno elevare sanzioni da 400 Euro e quindi se ognuno di noi fa la propria parte riusciremo a vivere questo ennesimo momento di chiusura in maniera più serena”.

I cittadini di Olginate positivi al Covid sono passati dai 21 di mercoledì ai 27 di giovedì, l’invito del sindaco è chiaro: “Non abbassiamo la guardia e non esitate a contattarci per qualsiasi necessità”.