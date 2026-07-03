Pace fatta tra Pescate e l’Autorità di Bacino, via libera al contributo per il Parco Addio ai Monti

16 mila euro per riqualificare l’area del Parco interessata dal cantiere del Quarto Ponte

PESCATE – Pace fatta tra il Comune di Pescate e l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori. È arrivata oggi in municipio la comunicazione ufficiale del presidente Lusardi che conferma l‘assegnazione di un contributo di 16 mila euro destinato alla progettazione accessoria delle opere di riqualificazione del Parco Addio Monti.

L’area è attualmente interessata dal cantiere per la realizzazione del quarto ponte Pescate-Lecco. Proprio i lavori per la nuova infrastruttura hanno comportato la demolizione delle piste ciclopedonali e delle aree dedicate alle feste, rendendo necessaria una riqualificazione complessiva del parco, da integrare rispetto al progetto predisposto da Anas.

In una prima fase, tuttavia, l’Autorità di Bacino con sede a Menaggio aveva deciso di non finanziare il progetto integrativo, una scelta che aveva provocato la dura reazione del sindaco di Pescate, Dante De Capitani. Durante un’assemblea dell’ente, il primo cittadino aveva contestato apertamente le priorità della presidenza, accusandola di sostenere interventi di minore rilevanza trascurando un’opera ritenuta strategica per la mobilità dolce sovracomunale e per la valorizzazione delle bellezze naturalistiche del lago di Garlate.

La tensione era salita al punto che De Capitani aveva annunciato l’intenzione, una volta conclusi i lavori, di limitare l’accesso al Parco Addio Monti ai soli residenti di Pescate, con la conseguenza di interrompere di fatto la continuità delle piste ciclopedonali dell’area lecchese.

A favorire il riavvicinamento tra le parti è stata l’opera di mediazione del vicepresidente dell’Autorità di Bacino, Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, e del sindaco di Galbiate, Piergiovanni Montanelli. Il confronto ha portato alla soluzione della vicenda con l’accoglimento della richiesta del Comune e l’erogazione del contributo di 16 mila euro, consentendo così di avviare la progettazione necessaria alla futura riqualificazione del Parco Addio Monti.