Attività naturalistiche, giochi e laboratori archeologici

GALBIATE – Escursioni, laboratori, esplorazioni, giochi e tante scoperte, ogni giorno diverse, sono gli ingredienti dei Centri Estivi 2021 in programma al Parco Monte Barro.

Manualità, fantasia, capacità di progettare da soli e in gruppo e ovviamente tanta natura saranno i protagonisti dei Centri Estivi 2021 in programma al Parco Monte Barro. Saranno undici le settimane organizzate e gestite dagli esperti della Cooperativa Eliante, in collaborazione con l’Ente Parco e il Comune di Galbiate, sempre nel rispetto delle norme legate all’emergenza Coronavirus.

Escursioni, laboratori, esplorazioni, giochi e tante scoperte, ogni giorno diverse, sono gli ingredienti delle attività che si svolgeranno prevalentemente all’aperto, a diretto contatto con i luoghi più caratteristici del Parco, e che prevedono l’uso delle aule didattiche solo in caso di necessità.

Novità di quest’anno sarà l’alternarsi di attività naturalistiche a giochi e laboratori archeologici che aiuteranno a ripercorrere la storia antica del nostro territorio.

“Bisognerà ancora ‘fare i conti’, purtroppo, con l’emergenza sanitaria Covid-19, che impone attenzioni particolari e l’adozione di modalità organizzative e regole adeguate e allineate con le normative di legge – fanno sapere gli organizzatori – I bambini saranno organizzati in piccoli gruppi divisi per fasce d’età, e ciascun gruppo farà capo ad una località diversa ricca di ampi spazi all’aperto e dove si trovano sempre un’aula al coperto (con dimensioni sufficienti a garantire le distanze) e i servizi igienici”.

In una dimensione protetta e in un clima caratterizzato dalla riscoperta dei valori legati allo stare insieme e all’importanza del contatto con la natura sarà possibile partecipare ad un’avventura indimenticabile e dal forte valore educativo.

Per maggiori informazioni https://www.parcomontebarro.it/news-eventi/i-centri-estivi-2021-al-parco-monte-barro, oppure si può telefonare al numero 3662380659.