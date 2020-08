Pescate. Abbatte cartello e specchio, automobilista rintracciato con le telecamere

Dopo aver causato il danno se ne era andato

Ora dovrà pagare il ripristino e 400 euro di multa

PESCATE – 400 euro di multa, il ripristino della segnaletica e le spese di notifica. Tanto dovrà pagare l’automobilista che, nel fine settimana scorso, ha divelto la segnaletica verticale e lo specchio posti lungo via Alzaia, all’altezza del supermercato Bennet, a Pescate.

L’automobilista, dopo aver recuperato l’imbarcazione dall’alaggio delle barche, trainandola con l’auto in fase di uscita dalla via ha urtato e divelto la segnaletica a destra della carreggiata. Le 55 telecamere presenti sul territorio comunale, di cui ben sei presenti in via Alzaia, hanno permesso al comandante della Polizia locale intercomunale Pescate-Garlate, Chiara Fontana di individuare il trasgressore.

“La grossa autovettura condotta da un bergamasco con imbarcazione al seguito, aveva completamente divelto la segnaletica posta sulla via, senza poi contattare gli uffici comunali – ha detto il sindaco di Pescate Dante De Capitani -. Il responsabile è subito stato rintracciato da ben tre diverse telecamere che hanno registrato la targa dell’automobile. Oltre ad una sanzione di 400 euro il trasgressore dovrà pagare il ripristino della segnaletica e le spese di notifica”.