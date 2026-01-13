Pescate. Aperto il bando per un posto auto nell’area dell’ex albergo Torrette

Il canone di concessione è stabilito in 300 euro annuali

PESCATE – Da ieri, lunedì 12 gennaio, i residenti e commercianti di Pescate possono partecipare al bando per aggiudicarsi uno dei 12 stalli a parcheggio scoperti realizzati dall’amministrazione comunale nell’area ex albergo Torrette, ora in concessione demaniale al comune di Pescate. Gli stalli in colore giallo sono già stati delimitati, a breve verranno installate nuove telecamere di controllo, l’illuminazione complementare e il sistema automatico di accesso all’area.

Il canone di concessione è stabilito in 300 euro annuali e gli assegnatari avranno uno stallo riservato con accesso al parcheggio tramite telecomando. Potranno concorrere all’assegnazione tutti i residenti a Pescate e titolari di attività commerciali e professionali in paese, ma la priorità è riservata a quelli con più anni di residenza e attività in paese e agli abitanti della frazione Torrette cioè ai residenti di via 1 maggio, piazza don Giovanni Riva e il tratto di via Roma dal civico 145 e civico 132 fino al confine con il comune di Garlate.

I moduli per concorrere all’assegnazione sono disponibili sul sito comunale e il termine ultimo per la consegna o l’invio degli stessi agli uffici comunali è fissato alle ore 12.30 del 16 febbraio prossimo.