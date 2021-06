Oggi pomeriggio al parco La Punta di Pescate

Con il sindaco De Capitani anche l’ex vice sindaco Lombardi

PESCATE – Ormai è diventata una tradizione: nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, il sindaco di Pescate Dante De Capitani ha fatto il bagno nelle acque del lago di Pescate in località La Punta. E, come da tradizione, a tuffarsi col sindaco c’era anche, l’ormai ex vice sindaco, Miriam Lombardi.

Ancora una volta De Capitani si è confermato il primo testimonial del proprio territorio con quello che è diventato ormai un rito che dà avvio alla stagione estiva pescatese. Di sicuro non poteva esserci giornata migliore per trovare un po’ di refrigerio nelle acque balneabili del lago pescatese visto che quella di oggi è una delle prime giornate dalle temperature davvero estive…