Pescate e Ballabio, la spesa agli anziani? La portano i volontari del Comune

L’iniziativa a Pescate e a Ballabio per tutelare gli anziani dal rischio di Coronavirus

A recapitare a casa la spesa ci penseranno i volontari

PESCATE – Per agevolare le necessità degli over settanta di Pescate in questo periodo di allerta per il rischio contagio da coronavirus, su disposizioni del sindaco e del vicesindaco di Pescate, da lunedì prossimo la spesa di generi alimentari e di prima necessità, nei negozi, supermercato e in farmacia verrà effettuata dal comune di Pescate attraverso i volontari del gruppo Socialmente utili.

Le modalità a Pescate

Gli anziani pescatesi nati non oltre il 1950 che non hanno figli che possano far loro la spesa o che preferiscono non uscire di casa perche categoria a rischio, possono rivolgersi tutti i giorni escluso i festivi al mattino in orario di ufficio in municipio telefonando al 0341 365169 interno 5, dettando all’impiegata dei servizi sociali la lista della spesa che verrà consegnata loro gia nel pomeriggio a domicilio con lo scontrino di spesa dall’addetto al servizio, che anticipera il corrispettivo pagando direttamente nel pubblico esercizio.

Il servizio comunale è completamente gratuito e gli anziani dovranno solo pagare lo scontrino della spesa all’addetto comunale.

Questa speciale iniziativa é riservata solo ai residenti di Pescate e per acquisti nel comune di Pescate al fine di ottimizzare i tempi del trasporto, e avrà la durata pari ai provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria.

A Ballabio

Anche il Comune di Ballabio ha previsto un’analoga iniziativa, ecco come funziona: