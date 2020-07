PESCATE – Undici casi di contagio, di cui nove persone guarite e due purtroppo decedute: è il bilancio, si spera finale, dell’emergenza Coronavirus a Pescate per ora completamente arginata.

“Da oggi Pescate é Comune libero da casi di Covid e non ci sono piu persone in quarantena, in quanto anche l’ultima persona contagiata è risultata negativa al doppio tampone” ha fatto sapeare il sindaco Dante De Capitani.