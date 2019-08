“Prendiamoci cura insieme di Valgreghentino”, si cercano volontari

Il 7 settembre ritrovo presso il municipio in piazza Roma

“Lo scopo è quello di raccogliere cittadini che vogliono impegnarsi”

VALGREGHENTINO – Il comune di Valgreghentino, sabato 7 settembre, lancia il nuovo gruppo di volontariato “Cittadinanza attiva”.

“Lo scopo è quello di raccogliere cittadini che vogliono impegnarsi e prendendosi cura degli spazi pubblici del nostro comune – ha spiegato il sindaco Matteo Colombo -. L’obiettivo è duplice: organizzare momenti di pulizia e interventi insieme e trovare cittadini che, in prima persona, si prendano cura di aiuole, spazi verdi… in collaborazione con comune e associazioni”.

L’appuntamento è sabato 7 settembre dalle 10 alle 12 presso il municipio di Valgreghentino in piazza Roma. Sarà l’occasione per raccogliere richieste e interessi e fare da subito qualcosa per la comunità. Si ricorda di portare guanti da lavoro e giubbino catarifrangente, i bambini devono essere accompagnati dai genitori.