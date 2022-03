Un milione di euro per il centro cottura e 855mila per la palestrina

“Due opere molto importanti per le nostre scuole, ci auguriamo di riuscire ad accedere ai fondi”

OLGINATE – Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole e delle mense: il comune di Olginate ha presentato nei giorni scorsi due progetti con la speranza di poter accedere alle risorse di due bandi collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Se i due progetti verranno finanziati (il comune ha chiesto l’intera copertura) allora nel giro di poco tempo la zona compresa tra la scuola primaria Rodari, la scuola dell’infanzia Chaplin e il palazzetto dello sport potrebbe cambiare radicalmente volto.

“Se riceveremo i fondi potremo costruire sia il centro di cottura a cui pensavamo ormai da tempo sia una piccola palestra – ha spiegato il sindaco Marco Passoni -. Entrambi i progetti sono stati approvati nell’elenco del fabbisogno regionale, il che potrebbe garantire qualche punto in più in graduatoria, la speranza ovviamente è quella di poter accedere alle risorse”.

Per quanto riguarda il centro di cottura (una cucina con una sala mensa) il progetto prevede la realizzazione di una nuova palazzina che sarebbe la naturale estensione della struttura della scuola primaria: uno spazio adeguato a soddisfare le esigenze di asilo, elementari e medie del paese: “Questo consentirebbe di migliorare notevolmente la qualità del pasto che verrebbe preparato nello stesso luogo dove i ragazzi lo consumano o comunque, nel caso della scuola media, a poche centinaia di metri di distanza”.

La nuova palestrina, invece, dovrebbe sorgere accanto al campetto esterno già esistente. Il comune ha chiesto il finanziamento totale delle due opere: 1.021.000 euro per la mensa e 855.000 euro per la palestra.

“La speranza, ovviamente, è che entrambi i bandi possano andare a buon fine e Olginate possa veder realizzate le sue opere praticamente senza costi a carico del comune – ha detto il sindaco -. Quello che mi preme sottolineare è il gran lavoro di tutti, a partire dagli uffici, che ci consente di farci trovar pronti e ci dà la possibilità di partecipare a questi bandi con progetti non improvvisati ma che hanno un senso nella visione globale del paese”.

Efficientamento energetico delle scuole

Sono già realtà, invece, i progetti di efficientamento energetico che riguarderanno scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: “Stiamo parlando di interventi per 1.330.000 euro (600.000 euro per le medie; 275.000 euro per le elementari; 455.000 euro per l’asilo) che ci consentiranno di ottimizzare lo sfruttamento delle fonti energetiche. L’intenzione è di partire con i lavori alla fine dell’anno scolastico”.

Bandi regionali per palazzetto e casa delle associazioni

Il comune di Olginate, infine, ha partecipato anche a due bandi di Regione Lombardia: “Il primo potrebbe consentirci di andare ad eliminare definitivamente alcune parti in eternit nella Casa delle Associazioni a Capiate – ha concluso Passoni -. Il secondo è un progetto per l’installazione sulla palestra di un sistema fotovoltaico e solare per la produzione di energia e acqua calda. Anche questo sarebbe un intervento molto importante che ci consentirebbe di ridurre notevolmente i costi delle bollette. Anche in questo ci auguriamo di ricevere i fondi, altrimenti cercheremo di capire dove poter trovare le risorse per realizzare comunque questi interventi”.