Progetto “Andrà tutto bene?” Secondo appuntamento in programma mercoledì 16

Proseguono gli incontri organizzati da Oratorio Olginate, Scuolaboriamo e Agorà

Ospite la dottoressa Maura Manca psicologa clinica, psicoterapeuta, psicodiagnosta e blogger

OLGINATE – Manca davvero poco al secondo appuntamento del progetto “Andrà tutto bene?” in programma mercoledì 16.

Dopo la bellissima serata inaugurale con la testimonianza di papà Gianpietro Ghidini, ricca di emozioni e suggestioni, mercoledì sarà la volta della dottoressa Maura Manca collegata in diretta da Roma. Psicologa clinica, psicoterapeuta, psicodiagnosta e blogger.

E’ presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus e ideatrice del portale AdoleScienza.it. Già consulente psicologica dei programmi televisivi di Rai2 “Mai più bullismo” e di Rai1 “La vita in diretta”, è ospite di numerose trasmissioni radiofoniche e televisive, come “Uno mattina” e “Mattino 5”.

E’ stata docente universitaria, oggi insegna in diversi corsi di formazione in tutta Italia. Scrive per diverse riviste e quotidiani ed è autrice di numerosi articoli scientifici di rilevanza nazionale e internazionale. Tra i suoi libri ricordiamo “La rete del bullismo, il bullismo nella rete” e l’ultimo uscito “Leggimi nel pensiero”.

Toccherà a lei offrire spunti di riflessione legati alle fragilità che emergono dall’ascolto (tema del primo incontro) dei nostri ragazzi, soprattutto in tempi di Covid. Sarà una serata molto interessante con tanti spunti concreti per i genitori e gli insegnanti. Si parlerà di fragilità, di comportamenti adolescenziali, di episodi che caratterizzano la vita dei nostri ragazzi…

Appuntamento dunque alle 20.45 di mercoledì, in zoom per i 100 iscritti, oppure in diretta Facebook sulle pagine degli organizzatori (Oratorio Olginate, Scuolaboriamo e Agorà) per tutti gli altri interessati. Interessati che in queste ore stanno peraltro aumentando in modo esponenziale a riconferma della bontà del progetto e della necessità da parte di tanti genitori di ascoltare esperti che vivono quotidianamente il mondo giovanile da diversi punti di vista. Sul canale youtube 1972dmt è inoltre possibile rivedere la registrazione delle serate.