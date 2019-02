Gli alunni di Valgreghentino in visita alla Cartiera dell’Adda

Progetto Riciclone: “L’obiettivo è aiutare i ragazzi a riflettere sul valore del riciclo”

VALGREGHENTINO – Una giornata speciale per le classi terze del plesso scolastico di Valgreghentino.

Gli alunni hanno visitato la Cartiera dell’Adda a Calolziocorte nell’ambito del progetto “Riciclone” proposto da Confindustria Lecco e Sondrio.

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare nei bambini la cultura del riciclo, inteso come valore civico, di tutto ciò che è fatto di carta.

Da gennaio ad aprile le due classi raccoglieranno la carta da riciclare in appositi contenitori forniti da Confindustria.

Quindi la peseranno e redigeranno periodicamente una tabella con il peso della carta raccolta e che verrà poi smaltita con le modalità previste dal comune.

Al termine del periodo di raccolta, verranno premiate le classi e le scuole più riciclone.

Gli alunni, accompagnati dalle insegnanti Anna Clara Bassani, Cristina Troiano, Rossella Messina e Valentina Zuddas e da una responsabile di Confindustria, sono stati accompagnati alla scoperta delle varie fasi di lavorazione della carta e del cartone da tecnici della Cartiera dell’Adda.

La visita è risultata molto interessante e gli alunni hanno posto diverse domande anche a seguito del lavoro sul riciclo fatto in classe.

“Iniziative come queste hanno un alto valore civico in quanto aiutano i ragazzi a riflettere, a riciclare consapevolmente, a non sprecare e a porre maggior attenzione all’ambiente” ha detto l’insegnante Anna Clara Bassani.

“Giudizio positivo sul progetto che vede impegnati gli alunni delle nostre classi terze con entusiasmo, attenzione e responsabilità e un plauso agli organizzatori di Confindustria per la sensibilità dimostrata alla salvaguardia dell’ambiente”.